AK Parti'li başkanlara davul- zurnalı karşılama

AK Parti Genel Merkezi tarafından, Hakkari Merkez İlçe Başkanlığı'na Cumhur Demir, Yüksekova ilçe Başkanlığı görevine ise Fatih Arslan (40) atandı. AK Parti'li başkanlar, uzun araç konvoyları ve davul zurnayla karşılandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından, bir süre önce görevden alınan Merkez ilçe Başkanı Cemal Adıyaman'ın yerine Cumhur Demir atandı. Demir kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çiftlik Meydanı'nda kalabalık araç konvoyu tarafından karşılandı. Van'dan karayolu ile Hakkari'ye gelen Demir, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamladıktan sonra Merkez İlçe Başkanlığı binasına geçti.

Kalabalığa teşekkür eden Cumhur Demir, "Yapılan mülakat sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktiri ile Hakkari AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçildim. Bu uğurda tek inancım sizlersiniz. Ben önce davama, sonra sizlere inanıyorum. Bu yol uzun bir yoldur. Bu yolda önce Allah'a, sonra sizlere güveniyorum. Hakkari'nin kanaat önderleri büyüklerimize ve sizlere danışıp, güzel bir yönetim oluşturup 2023 seçimlerine hazırlanacağız. Hepiniz biliyorsunuz Orta Doğu kaynayan bir kazan gibidir. Yakın komşumuz, İran, Irak ve Suriye durumunu hepiniz biliyorsunuz. Bu ateşin Türkiye'ye yansımaması için, hep birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmemiz gerekiyor ve kendisini yalnız bırakmayacağız. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Gelen merkezin, 20 gün önce görevden aldığı Yüksekova eski İlçe Başkanı Naci Bilici'nin yerine ise evli ve 2 çocuk babası olan Fatih Arslan atandı. Van'dan Karayolu ile ilçeye gelen Fatih Arslan'ı Beşatlı köyü yakınlarında yaklaşık 100 araçlık konvoy karşıladı. Binlerce kişinin davul- zurna eşliğinde karşıladığı Arslan, kendisini bekleyen kalabalığı selamladıktan sonra Ak Parti ilçe binasına geçti.

Arslan, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Atandığım bu görevi layıkıyla yapacağıma hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın izniyle bütün gönüllere dokunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çizgide hizmete dayalı bir siyaset yapacağız" dedi.