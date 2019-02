AK Parti'li Baybatur: "Cumhur İttifakı'nı Zafere Taşıyacağız"

Kaynak: İHA

Manisa'nın Salihli ilçesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li başkan adayı Zeki Kayda'yı ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçede Cumhur İttifakı'nı zafere taşıyacaklarını söyledi.AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın'ın eşlik ettiği ziyarette Baybatur, Başkan Kayda ile Cumhur İttifakı ve seçim süreci ile ilgili istişarede bulundu. AK Partili Baybatur Cumhur İttifakı ile ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, ülkemizin, devletimizin, bayrağımızın bekası için ezanlarımızın rahat bir şekilde okunması için bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek" dedi."Cumhur İttifakı'yla gönül birliğini 31 Mart'ta hep birlikte zafere taşıyacağız" diyen Baybatur "Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Salihli'de Zeki Kayda Başkanımız 5 yıl boyunca güzel hizmetler getirdi. Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın gücüyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa'daki 17 ilçemizde hizmet yağmuru 5 yıl daha sürdürecek. Başta Salihli Belediye başkan adayımız Zeki Kayda olmak üzere tüm Cumhur İttifakı adaylarımızın her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Ziyaretlerinden dolayı AK Parti MKYK Üyesi Baybatur'a teşekkür eden Başkan Kayda, "MHP ve AK Parti tabanları her zaman aynı oldu. Cumhur İttifakı MHP Belediye Adayı olarak birliğimizin her zaman devam edeceği kanısındayım. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - MANİSA