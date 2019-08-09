AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

Sütçüler Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

MUSTAFA ÜSTÜN KİMDİR?

1967'de Sütçüler'de doğan Mustafa Üstün; ilk, orta ve lise tahsilini de burada tamamladı.

İlçede ticari faaliyetlerde bulunan Üstün, AK Parti'de ilçe Başkanlığı ve ilçe Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.