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AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

Isparta'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Üstün hayatını kaybetti.

09.08.2019 11:43 AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

Sütçüler Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

MUSTAFA ÜSTÜN KİMDİR?

1967'de Sütçüler'de doğan Mustafa Üstün; ilk, orta ve lise tahsilini de burada tamamladı.

İlçede ticari faaliyetlerde bulunan Üstün, AK Parti'de ilçe Başkanlığı ve ilçe Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.


Mustafa Üstün, Sütçüler, Sabah, Politika, Güncel

Kaynak: DHA

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