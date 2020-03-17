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AK Parti'li Bostancı: Karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "2020'de umreye sadece 5 milletvekilimiz gitmiş en son kişi 23 Şubat'ta dönmüştür.

17.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:03
AK Parti'li Bostancı: Karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "2020'de umreye sadece 5 milletvekilimiz gitmiş en son kişi 23 Şubat'ta dönmüştür. Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur" dedi.

AK Partili Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadelenin başarıya ulaşacağını bildirdi. Virüse karşı ortak mücadele yapılması gerektiğini kaydeden Bostancı, koronavirüsü fırsat bilen yaklaşımların insanlığın dışına düştüğünü belirtti. Mart ayını kastederek TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili olmadığını belirten Bostancı, "2020 yılında AK Parti'den 5 milletvekilimiz umreye gitmiş, 4'ü ocak ayında, biri ise 23 Şubat tarihinde dönüş yapmıştır. Sonuç olarak, 2020'de umreye sadece 5 milletvekilimiz gitmiş, en son kişi 23 Şubat'ta dönmüştür. Son dönemdeki karantina uygulamasında milletvekilimiz yoktur" dedi. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilinin evlerinde olduğunu ifade eden Bostancı, "Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz Sağlık Bakanlığı kuralları dahilinde sürelerini tamamlayınca toplumsal hayata ve Meclis'e döneceklerdir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Naci Bostancı, AK Parti, Twitter, Politika

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