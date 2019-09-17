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Ak parti'li bostancı: meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak.

17.09.2019 19:01Ak parti'li bostancı: meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM'de bir grup basın mensubu ile sohbet etti. 1 Ekim'de Meclis'in açılacağını hatırlatan Bostancı, ilk gündem maddesinin yargı paketi olacağını söyledi. Söz konusu değişikliğin tüm partiler ile müzakere edilerek yasalaşmasını arzuladıklarını belirten Bostancı, "Yargı paketini Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz. Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" dedi.
Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini kaydeden Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.



Naci Bostancı, AK Parti, Politika

Kaynak: DHA

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