Haberler » Politika » Ak parti'li bozkır: bm 75'inci genel kurul başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum

Ak parti'li bozkır: bm 75'inci genel kurul başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına, Türkiye adına aday gösterilmekten büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

10.10.2019 14:47Ak parti'li bozkır: bm 75'inci genel kurul başkanlığına aday gösterilmekten gurur duyuyorum

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığına, Türkiye adına aday gösterilmekten büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında, uluslararası sözleşme tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Toplantının açılışında konuşan Bozkır, Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinerek, bu harekatın amacının bölgede terör örgütü unsurlarını temizlemek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için yaşam alanı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına Türkiye adına aday gösterildiğini belirterek, "Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak aday gösterilmiş olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

Komisyon, daha sonra basına kapalı olarak uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüştü.



Birleşmiş Milletler, AK Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:10 Şentop, rusya duması başkanı volodin ile telefonda görüştü
16:09 Erdoğan: kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok
15:56 TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü
15:50 AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
15:38 HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Açıklaması
15:22 AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuana kadar 109 terörist öldürüldü"
10.10.2019 16:13:22