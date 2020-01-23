Ak Parti'li Boztepe: İzmir'de deprem çalışmalarını hangi birim yürütüyor?

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe , Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı yazılı açıklamada, İzmir 'de deprem araştırma faaliyetlerinin yürütülmediğini ifade etti. Boztepe, "Doğal Afetler ve Deprem Komisyonu tarafından yürütülmeyen deprem çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hangi birimi tarafından yürütülüyor?" diye sordu.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın yanı sıra başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerindeki birçok ilde hissedildi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, yaptığı yazılı açıklamayla İzmir'de, Deprem Master Planı'nın hazırlanması gerektiğini söyledi. Boztepe, İzmir'de deprem araştırma faaliyetlerinin yürütülmediğini ifade etti. İzmir'in depremselliğinin araştırılması ve güncel teknik çalışmaların yürütülmesi adına kurulması teklif edilen İhtisas Komisyonu'nun oy birliği ile 2019 Aralık'ta, mecliste kurulduğunu hatırlatan Boztepe, "Verilen önergede, teklif edilen İzmir Deprem Master Planı'nın yapılması adına çalışmaların İhtisas Komisyonu'nca takip edilmesi beklenmektedir. Bu düşünce ile toplantılarına başlayan komisyon çalışmaları, Ocak 2020 meclisinde sekteye uğradı. Çünkü meclis başkanlığı gündemde olan maddeyi sonuçlanmış gibi gündemden çekti. Gerekçe olarak gerekli çalışmaların yapıldığıydı. Ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Çünkü hali hazırda deprem araştırma faaliyetlerinin yürütülmediği biliniyor. Üniversitelerinin bu konuda araştırma yapması beklenirken, hiçbir üniversitenin bilgisi olmaksızın yürütüldüğü iddia edilen çalışmaların, kim ve veya kimlerce devam ettirildiği büyük bir meçhul" dedi.

'ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI SÖYLEMİ KAMUOYUNU YANILTMAKTIR'

İzmir'de bu çalışmanın Dokuz Eylül Üniversite Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) koordinasyonunda gerçekleştirilmesi teklif edildiğini kaydeden Boztepe şu ifadeleri kullandı:

"Valilik makamı ve AFAD yetkilileri, ilgili bilim insanları tarafından bu konuda bilgilendirilerek çalışmanın hangi esaslar dairesinden yapılacağı defaten toplantılarda anlatılmıştır. İşin tuhaf tarafı, bu toplantılara büyükşehir belediyesi üst düzey bürokratları da katılmasına rağmen, bugün çalışmaların yapıldığını söylemek kamuoyunu yanıltmaktadır. Doğal Afetler ve Deprem Komisyonu, öncelikle belediye meclisini ve akabinde de İzmir halkını meclis aracılığı ile bilgilendirmek amacıyla DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibini sunum yapmak adına davet etmiştir. Fakat bu girişimler meclis tarafından destek görmemiştir. Bu konuda Türkiye'de sayılı isimler arasında yer alan ve İzmir Deprem Master Planı çalışmasında İzmir üniversiteleri arasında büyük bir koordinasyon ile projenin hazırlıklarını yürüten saygın bir bilim insanı neden sunum yapılmak için davet edilemiyor?"

'DEPREM ÇALIŞMALARI HANGİ BİRİM TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR'

Kentleşmenin en önemli ayağı olan şehir planlaması ve şehir planlamasına adına en temel çalışmanın deprem araştırmaları olduğunu belirten Boztepe, "1999 depremi sonrasında yaptırılan ve bugün bilimsel hiçbir güncelliği olmayan, İzmir kent sınırlarını kapsamayan çalışma yerine, İzmir Deprem Master Planı yapılarak, güncel kent planlaması çalışmalarına altlık oluşturması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmaları, ulaşım planlaması, afet planları benzeri tüm çalışmalar, deprem master planının yeniden hazırlanması ile anlam ve işlevsellik kazanacaktır. Şimdi tek bir soru, 'Doğal Afetler ve Deprem Komisyonu' tarafından yürütülmeyen deprem çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi birimi tarafından yürütülüyor?" dedi.

CHP ve İYİ Parti meclis üyelerine seslenen Hüsnü Boztepe, "Gelin, İzmir'in depremselliğinin araştırılması ve güncel teknik çalışmaların yürütülmesi adına kurulan İhtisas Komisyonu'nu aktif olarak çalıştıralım" teklifinde bulundu.