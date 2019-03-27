AK Parti'li Budak'ın Şehit Edilmesi Davasında Karar

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26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekil adayı olan Ahmet Budak'ın şehit edilmesiyle ilgili davada, tutuklu sanıklardan Sedat Tekin'e 2 kez müebbet ve 1 yıl 10 ay 15 gün, suça sürüklenen çocuk M.Ç'ye 45 yıl 6 ay 20 gün, tutuksuz sanıklardan Avni Özel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Tekin, suça sürüklenen M.Ç. ile tutuksuz sanık Avni Özel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.Tutuksuz sanık Erhan Yalçın'ın katılmadığı duruşmada avukatlar, Budak'ın ve sanıkların yakınları yer aldı.Söz hakkı verilen sanıklar, olayla bağlantılarının bulunmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.Sanık avukatları da dosyada müvekkillerinin cezalandırılmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığını ileri sürerek, Cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmediklerini belirtti.Budak'ın ailesinin avukatı ise verilen mütalaaya katıldıklarını ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanıklardan Tekin'e "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından iki kez müebbet, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün, suça sürüklenen çocuk M.Ç.'ye "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürmek", "yağma" suçlarından da 45 yıl 6 ay 20 gün, tutuksuz sanık Özel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.Tutuksuz sanık Yalçın ise beraat etti.Olay26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti 1. sıra milletvekil adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli ilçesinde yaşadığı evinin balkonunda 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı devlet hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.