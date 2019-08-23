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AK Parti'li Bulut'tan 'Malazgirt Zaferi'ne davet

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine vatandaşları davet etti.

23.08.2019 13:42 AK Parti'li Bulut'tan 'Malazgirt Zaferi'ne davet
AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinliklerine vatandaşları davet etti.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı, 25-26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlama programı dolayısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bulanık ilçe genelinde kapı kapı dolaşıp davetiye dağıtan AK Parti heyeti, aynı zamanda Bulanık Kaymakamlığı ile organize çalışarak köylerdeki ve beldelerdeki vatandaşları programa davet etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, 26 Ağustos'ta Malazgirt ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü programı için AK Parti olarak harekete geçerek, ilçe genelinde davetiye dağıtmaya başladıklarını söyledi. Bulanık'ta çalmadık kapı bırakmadıklarını ifade eden Bulut, "Heyetimiz ellerinden geldiğince programa katılım taleplerini arttırmaya çalıştı. Bulanık ilçe merkezinde, belde, köy ve mahallelerde esnafları ve evleri ziyaret ederek programa davet ediyoruz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Bulut; il genel meclis üyesi Sait Taşdemir, İlçe Kaymakamı ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Bulanık ilçesinden yaklaşık 185 minibüs ve 250'e yakın özel aracın kaldırılacağını ifade ederek, Malazgirt'e gitmek isteyenlerin 26 Ağustos günü saat 08.00'de hükümet konağı önünde olmalarını istedi. - MUŞ

Malazgirt, AK Parti, Bulanık, Güncel

Kaynak: İHA

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