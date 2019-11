AK Parti'li Çam'dan kadına şiddette karşı mesaj

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Parti'li kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız." ifadelerini kullandı.

Çam, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak bu konuya dikkati çekmek amacıyla temsili turuncu çizgi çektiklerini bildirdi.

Sadece kadınlara değil, bütün insanlara çağrı yaptıklarını bildiren Çam, sayıları 5 milyona yaklaşmış AK Parti'li kadınlar olarak genel geçer cümleler kuran ve kadınları siyasi istismar malzemesi yapan bir parti olmadıklarını aktardı.

Çam, 17 yılı aşkın süre içinde kadın sorununa derman olmaya çalıştıklarını belirterek, "Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir.' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli Hanımefendi'nin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti hükümetleri ve kadından sorumlu bakanlarının tavizsiz mücadele ettiklerinin ve saygın bir çaba ortaya koyduklarının altını çizen Çam, "Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Hal böyle iken her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine birtakım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir." ifadelerini kullandı.

Çam, dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makamın bir kadının yaşam hakkından daha değerli olmadığını vurgulayarak, "Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Parti'li kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Başta Avrupa olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki İslamofobya örneklerinin ve inanca olan saldırıların durdurulması gerektiğine dikkati çeken Çam, "Gerçekten dayanışma günü ise sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkanvekili, partisinden olmayan kadın grup başkanvekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şiddetin dini, inancı, kültürü ve milliyetinin olmadığını bildiren Çam, şunları kaydetti:

"Devlet olarak da parti olarak da bizler ne kadar sorumluluklarımızın bilincinde olsak da biliyoruz ki bu ahlaksız, acımasız ve aşağıların aşağısı konumdaki canavarların, zalimlerin ve katillerin bitmez tükenmez saplantıları, bozuk ruh ve karakterleri ve daha pek çok sapkın düşünceleri dünyada yayılarak artmaktadır. Bu acı hadisler karşısında ülkelerin, şehirlerin, mahallelerin veya apartmanların içine münferit olarak yayılmış, adeta birer virüs gibi sızmış bu hastalıklı hücreleri teker teker ayıklayıp bertaraf etmek için tüm tarafları dayanışmaya davet ediyoruz. AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz."

Kaynak: AA