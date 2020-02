AK Parti'li Can: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Allah'a çok şükür şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit düşen askerlerin kanlarının yerde kalmadığını ifade eden AK Parti'li Milletvekili Ramazan Can, TBMM'de yaptığı konuşmada, şehit düşen askerlerin kanının yerde kalmadığını söyledi. Can, "Dün İdlip'te alçak rejim unsurlarının kahpece saldırısıyla 5 kahraman askerimiz şehit düştü. Şehitlerimizden bugün hemşehrimiz Davut Özcan (25) kardeşimizi şehitler diyarı Kırıkkale merkez Nur Camisi'ndeki cenaze töreniyle Balışeyh ilçemiz Aydınşeyh köyünde ebediyete uğurladık. Şehidimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Allah'a çok şükür şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun Allah bu millete zeval vermesin" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE