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AK Parti'li Canikli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:22 AK Parti'li Canikli, AA'nın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Canikli, "haber" kategorisinde "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri" isimli fotoğrafa oy verdi.
Canikli, "yaşam" kategorisinde tercihini "Çamlıca'da Kandil akşamı" isimli fotoğraftan yana kullanırken, "spor" kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı oyladı.

Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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