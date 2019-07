AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararına ilişkin, "Bu yaptırımların Türkiye 'ye hiçbir etkisi olmayacaktır. AB sözünü tutmayan bir kurum haline gelmiştir" dedi.AK Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, Nijerya açıklarında 10 Türk denizcinin kaçırılmasına ilişkin, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat birimlerinin yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden Çelik, "Şu anda size operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi vermeyeceğiz. Ama ilk andan itibaren bütün birimlerimizin olay üzerine yoğunlaştığını bilmenizi isterim. Bir an evvel sağ, salim kurtulmalarını diliyoruz" dedi.'TALİHSİZ BİR KONUŞMA'Çelik, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un dün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına tepki göstererek, "Bir söylem analizi yapılsa, bir cümleyle FETÖ'ye değiniyorlar ondan sonra geri kalan 50 cümleyle seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümeti suçlamaya devam ediyorlar. Son derece talihsiz bir konuşmayla bu ahlak dışı ifadeler ortaya konulmuştur. FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi gereken bir günde, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde bu şekilde FETÖ'ye birkaç cümle ile değinip, Türkiye'nin meşru Cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa siyasi sabotajdır" diye konuştu.Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'diktatör' denildiğini söyleyerek, "Diktatörlerin temel özelliği kendi halklarından korkarlar, tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanırlar halka karşı. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi vatandaşlarımızı sokağa çağırdığı gibi kendinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atarak İstanbul'a inmiş ve o direnişe öncülük etmiştir" şeklinde konuştu.'BİR KİŞİ İÇİN TANKLAR GERİ ÇEKİLEREK YOL AÇMIŞTIR''Darbe girişiminin başbakanı kimdir?' diye sorduklarını kaydeden Çelik, bunun bir gün ortaya çıkacağını söyledi. Hükümet, yürütme ve devletin bütün aygıtlarının bunun ortaya çıkması için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Çelik, şunları söyledi: "Şunun sorgulanması gerekir; eğer siyasi ayak arıyorsanız, MİT TIR'ları hadisesinde Türkiye'nin Suriye'ye bakan gözü kapatılmak istenirken, devletin çıkarları kötürümleştirilmek istenirken, o meseleye kimler destek verdi? O meselenin basın propagandasını kimler yapmıştır? 15 Temmuz gecesi siyasi olarak bir özeleştiri yapılacaksa, kimlerin özeleştiri yapması gerektiğini söyleyeyim ben. O gece Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız öldürülmek istenirken, hükümet ortadan kaldırılmak istenirken, gerçek askerler yok edilmek istenirken, kimlerin önünden tanklar çekilerek, yol vererek onların oradan güvenli bir şekilde çıkması söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bir polemik üretmek istemiyorum; ama şöyle bir durum var; kendi kullandıkları mantığı kendilerine çevirdiğimiz zaman şu özeleştiriyi verecekler; niçin bütün siyasiler öldürülmek istenirken sadece bir kişi için tanklar geri çekilerek yol açmıştır?"Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM grup toplantısında darbe girişiminin ardından FETÖ borsasının kurulduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Çelik, "Bir yerde FETÖ borsası varsa açık ve net bir şekilde ortaya koyulsun, hep beraber üzerine gidelim" şeklinde konuştu.'TÜRKİYE'YE HİÇBİR ETKİSİ OLMAYACAKTIR'Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle AB Dışişleri Bakanları'nın Türkiye'ye yaptırım kararı almasına tepki göstererek, şöyle konuştu: "Şimdiye kadar yaptıkları adadaki iki tarafın birleşmesi şeklinde tutum sergilediklerini söylüyorlardı. Fakat ortaya koydukları tavrın adadaki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bu yaptırımların Türkiye'ye hiçbir etkisi olmayacaktır. AB sözünü tutmayan bir kurum haline gelmiştir. AB'nin Rum kesimiyle ortaya koyduğu dayanışma bir demokratik, siyasi ilkeler dayanışması değildir. Maalesef tipik bir mahalle dayanışmasıdır. Bu mahalle dayanışmasıyla Türkiye'yi KKTC'nin çıkarlarını korumaktan herhangi bir şekilde alıkoyamayacaklarını bilmeleri gerekir."'ONU TEYİT EDECEK DURUMDA DEĞİLİM'Çelik, Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmediğine yönelik soruya, şöyle yanıt verdi: "Cumhurbaşkanımızın kime randevu verip vermeyeceğini tam olarak bilemeyiz. Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede kendisinden randevu talep edenlerle çeşitli toplantılar için bir araya geldiğini biliyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede beraber görev yaptığımız arkadaşlarla görüştüğünü biliyorum; ama ben onu teyit edecek durumda değilim. Sayın Cumhurbaşkanımız gerektiği zaman 'görüşmeyi yaptım' diye kendisi açıklıyor. Değerli bir arkadaşımızdır. Bu her zaman mümkündür; ama bilemiyorum, böyle bir şey olduysa Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanması gerekir."'MÜCADELE SONUNA KADAR SÜRECEK'FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları hakkında yöneltilen soru üzerine Çelik, FETÖ'nün çeşitli alanlarda yapılanmasının olduğunu hatırlattı. FETÖ ile mücadelenin sürdüğünü kaydeden Çelik, şunları söyledi: "Karşımızda bir terör örgütü var. Bununla mücadeleyi kendi içimizde tespit ettiğimiz anda attık bunları. Sadece milletvekili düzeyinde değil teşkilatlarda, bürokraside ayıkladık. Parti olarak kendi iştigal sahamız içinde bu unsurlardan ne varsa bu mücadeleyi sürdürdük. Hükümet bu mücadeleyi sürdürüyor. Şöyle bir soru soruluyor; 'Her türlü ayağı ortaya çıktı siyasi ayağı da ortaya çıksın' Tabii ki çıksın siyasi ayağı da. Biz siyasi ayakla ilgili olarak düşündüğümüz, tespit ettiklerimizi uzaklaştırdık. Hükümet zaten Bakanlıklarda bunu gerçekleştirdi. Meclis'te soru önergesi açılması, açılmaması bu meselenin akamete uğratılması gibi sunuluyor. Bu kadar mücadele yürütmenin aldığı kararlarla ortaya koyuldu. Buradaki mesele şudur; kim bu örgütle irtibatlıdır, bunun 'siyasi ayak, askeri ayak, öteki, beriki' değil sonuna kadar her alanda üzerine gidilmesi gerekir. Şimdiye kadar yürütülen mücadele de bu çerçevede sonuna kadar yürütülecek."