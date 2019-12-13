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AK Parti'li Çelik: ABD Senatosu'nun aldığı kararı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

13.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:39AK Parti'li Çelik: ABD Senatosu'nun aldığı kararı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Senatosu'nun 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Senatosu'nun son aldığı karara ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Çelik "Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olacak niteliktedir. Siyasi açıdan tamamen sorumsuz bir yaklaşımdır. Bu karar aynı zamanda fanatik Ermeni çıkar gruplarının yönettiği tamamen tarihi çarpıtmaya dayanan soykırım ekonomisinin, ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'NATO RUHUNA SORUMSUZCA YAKLAŞIMDIR'

ABD Senatosu'nun aldığı kararın, Londra'da yapılan NATO Zirvesi'nde alınan kararlara karşı sorumsuz bir yaklaşım olduğunu belirten Çelik "Yine bu şaibeli lobi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması' şeklindeki yapıcı çağrısından Ermenistan tarafı kaçmaktadır. Londra'daki NATO Zirvesi'nde, güncel tehditlere karşı liderler düzeyinde sıkı işbirliği kararlılığı ortaya konmuş iken, Senato'da atılan bu adım NATO ittifakı içerisindeki dayanışma ruhuna yönelik de sorumsuzca bir yaklaşımdır. ABD Senatosu sorumlu bir tutum içerisinde olsaydı, bu süreçte dünün asılsız iddialarıyla bugünün gerçekliğini manipüle etmeye kalkmaz, uluslararası güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir diyalog zeminini güçlendirecek adımlar atardı. Sağduyulu siyasetçilerin,Türkiye'ye karşı nefret söyleminin taşıyıcısı olan sorumsuz siyasetçilerin peşine takılmamaları temennimizdir. Bölgesinde mazlum halkların sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti, anlı ak olarak vakur bir özgüvenle yoluna devam edecektir" açıklamasını yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri, Osmanlı Devleti, Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Kaynak: DHA

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