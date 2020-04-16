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AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu vatandaşımızın yanında olmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, husumet ve yalan haberlere karşı tedbir alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) eleştirdiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına bir şeyler söylemelidir.

16.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:20
AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu vatandaşımızın yanında olmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, husumet ve yalan haberlere karşı tedbir alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) eleştirdiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına bir şeyler söylemelidir. Vatandaşımızın yanında olmalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs ile etkili bir mücadele yürüttüğünü, hükümetin dinamik bir karar mekanizmasıyla hareket ettiğini ifade etti. Bu süreçte başta alanında uzman bilim insanlarının, ulusal ve uluslararası kuruluşların tavsiyeleri olmak üzere vatandaşlardan gelen öneri ile yapıcı eleştirilerin en üst seviyede dikkate alındığını ve gereken adımların atıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın maruz kaldığı bu olağanüstü salgını istismar etmeye, vatandaşımızın moralini bozmaya, mücadele azmini yıpratmaya dönük çirkin eylemlere girişen örnekler görüyoruz. Bunun en vahşi ve ahlak dışı örnekleri 'devletin yardımları iletirken vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yaptığı' şeklindeki haberlerdir. Vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında ve vatandaşlarımızın arasında güvensizlik ve husumet yaymaya dönük yalan haberler görüyoruz."

'TEDBİR ALINMASINDAN DOĞAL BİR ŞEY YOK'

Çelik, vatandaşlarla devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturulmaya ve vatandaşlar arasında husumet üretmeye dönük sistematik yalan haber üretildiğini kaydederek, "Yalan haber üretme karaborsası, temel ihtiyaçlar için karaborsa oluşturmaya çalışanlardan daha tehlikelidir. Tüm devlet kurumları vatandaşımızın aleyhine faaliyet yürüten tüm karaborsalara karşı tedbir almalıdır. Temel hakların korunması da özgürlüklerin korunması da böyle mümkündür. Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha doğal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU, VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMALIDIR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, husumet ve yalan haberlere karşı tedbir alan RTÜK'ü eleştirdiğini kaydeden Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı ya da devletin vatandaşın zarar göreceği politikalara imza attığı şeklindeki karaborsa oluşturma faaliyeti ile mücadele edilmesin mi? Demokrasinin temelinde basın özgürlüğü var. Olmazsa olmazdır bu. Husumet oluşturma ve karaborsa faaliyeti ise basın özgürlüğüne de vatandaşlarımızın haklarına aykırıdır. Sayın Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına birşeyler söylemelidir. Vatandaşımızın yanında olmalıdır. Küresel bir afetle mücadele ederken sorumlulukla hareket eden, devlet kurumlarının yoğun gayretine ve vatandaşlarımız arasındaki dayanışmanın sağlamlaşmasına vurgu yapan yaklaşımlar görmek görmek bu siyasilerden. Tam tersi husumet üreten söylemlere suskun kalınıyor. Temel gıda maddeleri ve sağlık hizmeti konusunda karaborsa oluşturmaya çalışanlarla mücadele nasıl gerekliyse, husumet ve yalan odaklı haber yayma karaborsasına karşı da gerekli tedbirler alınmalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu eleştirilerini bu adreslere yöneltmelidir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Güncel
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