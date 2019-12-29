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AK Parti'li Çelik: Nefret suçlarına karşı daha etkili yaklaşım gerekir

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Hasidik hahamın evine düzenlenen saldırıyı üzülerek öğrendiklerini belirterek, "Nefret suçlarına karşı daha geniş ve etkili bir yaklaşım gerekir" dedi.

29.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:49 AK Parti'li Çelik: Nefret suçlarına karşı daha etkili yaklaşım gerekir

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Hasidik hahamın evine düzenlenen saldırıyı üzülerek öğrendiklerini belirterek, "Nefret suçlarına karşı daha geniş ve etkili bir yaklaşım gerekir" dedi.

AK Partili Çelik, hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin NewYork kentinde Hasidik hahamın evine Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığını üzülerek öğrendiklerini bildirdi. Çelik, "İlgili yetkililer, olayın arka planının incelenmekte olduğunu ve nefret suçuna tolerans gösterilmeyeceğini açıklasa da bu tip hadiselerin tekil olarak değerlendirilmesi her zaman eksiktir. Nefret suçlarına karşı daha geniş ve etkili bir yaklaşım gerekir. Türkiye olarak, İslam düşmanlığı, antisemitizm ve tüm nefret suçlarına karşı eşit oranda karşı çıkan tek sesin sahibi ülke olarak tüm nefret suçlarının daha geniş zeminde ele alınması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Batıda yükselen aşırı sağcı akım, kendisini siyasi alanda gösterdiği gibi toplumların ortak yaşama iradesini de erozyona uğratıyor ve toplumsal yaşamın her alanını tehdit ediyor. Topyekun ve ilkeli mücadele bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Ömer Çelik, AK Parti, Twitter, Politika

Kaynak: DHA

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