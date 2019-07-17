17.07.2019 17:49
Haberler» Politika» Haber

AK Parti'li Çelik'ten 'Erbil' açıklaması

AK Parti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle "Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp, şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle "Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp, şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin Başkonsolosluğun dışında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakarca çalışan görevlilerimiz var. Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakarca çalışıyorlar. Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet diliyoruz."


Kaynak: DHA
Ömer Çelik, AK Parti, Politika

Son Dakika Haberleri
21:32   Ekonomi alanındaki "torba teklif" Genel Kurulda kabul edildi (4)
21:30   Ekonomi alanındaki "torba teklif" Genel Kurulda kabul edildi (3)
21:24   Merkez Bankası ihtiyaç akçesine ilişkin düzenleme bulunan Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik...
21:24   Ekonomi alanındaki "torba teklif" Genel Kurulda kabul edildi (2)
21:23   Ekonomi alanındaki "torba teklif" Genel Kurulda kabul edildi (1)
21:20   Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması...
21:17   Eski TBMM Başkanı Kahraman: "Darbeler teşebbüsler Türkiye'nin gelişmesini önlemek içindir"