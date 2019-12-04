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AK Parti'li Çelik: "Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir.

04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26AK Parti'li Çelik:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO'nun düşünülemeyeceğini kabul eder." ifadelerini kullandı.
Çelik, İngiltere'deki NATO Zirvesi'ne ilişkin twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Şimdiye kadar görülen en başarılı, en geniş savunma örgütü olarak NATO'nun geleceğinin dünyanın geleceğini de doğrudan ilgilendirdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Ticaret savaşlarının yanı sıra, savunma anlayışlarındaki kopuşların dünyayı iyi bir yere götürmediğini tarihten biliyoruz. NATO'nun bu kadar geniş bir savunma örgütü olması, aynı zamanda işleyişi hakkındaki eleştirileri de beraberinde getiriyor."
Çelik, NATO'nun bazı dönemlerde çeşitli tanımlara kavuştuğunu ancak ilk defa bu kadar tartışıldığını vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:
"Türkiye en önde gelen NATO güçlerinden biridir. Tartışmasız biçimde, savunma konularında bilgi sahibi olan herkes Türkiye olmadan NATO'nun düşünülemeyeceğini kabul eder. Gerek NATO'ya yapılan katkılar, gerekse NATO misyonlarına katılımı konusunda eksiksiz ve başarılı bir sicili var Türkiye'nin. Türkiye bu bakımdan dünyada barış misyonlarının aranılan ve güvenilen gücüdür. Bu güven her zaman artarak devam etmiştir."
Türkiye'nin terörle mücadele ederken NATO ülkelerine sık sık ilkelerini hatırlatmasının NATO'nun geleceğini etkileyecek bir başlık olduğuna işaret eden Çelik, "Herhangi bir NATO ülkesinin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka terör örgütüyle iş tutmasının yanlışlığı sadece Türkiye tarafından dile getiriliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya hatırlattığı ilkeler esasında bundan sonrasında NATO'nun sağlıklı ve doğru şekilde geleceğe yürümesi için yegane yol haritasıdır. Bu ilkeler hem eleştirilere konu olan eksikleri giderecek hem de ilkeli bir savunma misyonunu güncelleyecektir. Türkiye'nin haklı ve meşru terörle mücadelesinde sağlam duramayan NATO ülkeleri, NATO için de çok zararlı süreçlerin kapısını açıyorlar. İlkeler yerine başka yaklaşımlarla terör konusunda çifte standart oluşturulması, NATO içindeki bağı da zayıflatıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya özellikle terörle mücadele konusunda hatırlattığı ilkeler, NATO'nun yeni döneme yürüyebilmesi için gereken siyasal gündemin alfabesidir." ifadesini kullandı.
NATO'nun, terörle mücadele konusundaki gündemini Türkiye'nin çizdiği çerçevede güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Ömer Çelik, bu ilkelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildiğini aktardı.
Çelik, terörün her türlüsüyle ilkesel mücadeleyi her alanda veren bir ülke olan Türkiye'nin, parlak sicili ve bugünkü duruşuyla NATO'nun hem geçmişi hem de geleceği olduğunu kaydetti.

Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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