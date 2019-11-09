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AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan "10 Kasım" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "10 Kasım, Atatürk'ü idealleriyle anlama ve anma, fikirleriyle yaşatma, Cumhuriyetimizi ilelebet koruma ve yükseltme kararlılığını en güçlü şekilde gösterme günüdür.

09.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:58AK Parti'li Çiğdem Karaaslan'dan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "10 Kasım, Atatürk'ü idealleriyle anlama ve anma, fikirleriyle yaşatma, Cumhuriyetimizi ilelebet koruma ve yükseltme kararlılığını en güçlü şekilde gösterme günüdür." ifadesini kullandı.
Karaaslan, Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu yıl 100. yılı gururla idrak edilen 1919'da ilk adım şehri Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'nin Anadolu'ya yayılmasına öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği mirasın çok büyük ve değerli olduğunu belirtti.
Milletin topyekün mücadelesi ve güçlü desteğiyle kurulan, tarih boyunca karşı karşıya kaldığı çeşitli badire ve engelleme girişimlerine rağmen dimdik ayakta kalan Cumhuriyetin geleceğe inanç ve kararlılıkla taşınacağını vurgulayan Karaaslan, "Her alanda ülkemizi dünya liginde en üst sıralara taşımak için 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle bağımsız yaşama irademizden asla taviz vermeden barış ve huzur içinde Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İleri görüşlülüğü, cesareti, azim ve kararlılığı ile dünya tarihinin unutulmaz komutanları ve saygın liderleri arasında yerini alan Atatürk'ün, "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün bölgesel ve küresel sorunların çözümünde aktif rol üstlenen bir ülke konumunda bulunduğuna vurgu yapan Karaaslan, açıklamasında, "10 Kasım, Atatürk'ü idealleriyle anlama ve anma, fikirleriyle yaşatma, Cumhuriyetimizi ilelebet koruma ve yükseltme kararlılığını en güçlü şekilde gösterme günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

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