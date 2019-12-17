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AK Parti'li Dağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:18AK Parti'li Dağ, AA'nın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Dağ, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafa oy verdi.
Hamza Dağ, "yaşam" kategorisinde tercihini Ali Atmaca tarafından çekilen "Yaz-kış bir arada" isimli fotoğraftan yana kullanırken, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı oyladı.

Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Hamza Dağ, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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