AK Parti'li Dağ: CHP Menemen'de Birinci Sıraya Almanya'dan Birini Yazdı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin, Menemen için hazırladığı belediye meclis üyesi aday listesine, kontenjandan birinci sıraya Almanya'da yaşayan birini yazdığını söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen ilçesi Belediye Başkan adayı Durmaz Bayraktar'ın Asarlık Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada partililer ile biraraya gelen Dağ, İzmir'de değişimin işaretini, Menemen'den vereceklerini söyledi. Durmaz Bayraktar'ın Menemen'de yaşayanların evladı, kendisinin de kardeşi olduğunu belirten Hamza Dağ, "Evladınıza siz sahip çıkacaksınız, ben de önümüzdeki beş sene kardeşçe, kol kola verip, onun vermiş olduğu sözleri, ortaya koyduğu projeleri, bakanlık bakanlık gezip çözeceğim. Bakanlıklarda çözemediğimizde ise Külliye'ye bizzat gidip, beraber bu işleri çözeceğiz. Ben bizzat Hamza Dağ olarak, Durmaz Bayraktar'ın emrindeyim" dedi.Dağ, CHP'nin Menemen'de belediye meclis üyesi adayları listesinin başına Almanya'da yaşayan birini yazdığını öne sürerek, şunları söyledi:"Menemen'de neler konuştular? Otel odalarında neyin pazarlığını yaptılar? Bilmiyoruz. İki, üç kişi arasındaki bir mevzu. Ama Buca'da İstanbul'dan, Ankara'dan birini, birinci sıraya yazdıkları gibi, Menemen'de de birinci sıra kontenjana Almanya'dan birini yazdılar. Acaba şunu mu dediler? Şu pazarlığı mı yaptılar? 'Sen sokakta gez, insanlarla sohbet et. Biz belediyeyi yöneteceğiz.', 'Menemen'in rantını biz yiyeceğiz' demektir bu. Değerli kardeşlerim, rica ediyorum, resmen yalvarıyorum. Bu dönem bunlara fırsat vermeyin. 1 Nisan sabahı bu ülkede iktidar değişmeyecek ama ben AK Parti İzmir Milletvekili olarak, bir şey istiyorum. Bizim yetkimizi de sorumluluğumuzu da arttırın. Biz de size kol kola, omuz omuza hizmet edelim."Seçim ofisinin açılışının ardından Hamza Dağ, 42'nci yaş günü olan Durmaz Bayraktar'ı kutladı. Bayraktar, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasını kesti.- İzmir