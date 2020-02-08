AK Parti'li Dağ'dan yeni parti yorumu: Tekerleğin önüne takoz olmaya çalışanları sevindirirler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Menderes, Bayındır, Bornova, Çiğli ve Karabağlar ilçelerinde teşkilatla buluştu. Yeni parti oluşumları hakkında konuşan Dağ. "İçimizden geçmiş dönem bakanlık yapmış isimler, yeni bir siyasi oluşum içine girmiş olabilirler. Bunlar, AK Parti'ye gönül vermiş, 17 yıldır AK Parti'yi oyları ile hizmet etmesini sağlamış milletimizi sevindirmez. Bunlar, kimi sevindirir? Bugüne kadar bu hizmet etme yolculuğunda ayağımıza taş değdirmeye çalışan, tekerleğin önüne takoz olmaya çalışanları sevindirir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Menderes, Bayındır, Bornova, Çiğli ve Karabağlar ilçelerinde parti teşkilatıyla buluştu. Kandemir ve Dağ'a, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, Ege Bölge Koordinatörü Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İzmir Koordinatörleri Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile birlikte Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de eşlik etti.

AK Parti İzmir teşkilatının heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "AK Parti büyük bir aile. AK Parti en altından en üstüne kadar, ilmik ilmik emekle örülmüş, büyük bir mücadelenin adı. Kahraman arkadaşlarımızın cansiperane mücadelesinin adı. Bu ailenin ferdi olmak büyük bir şeref ve onur. İzmir'de bunu bir kez daha gördük. 'Bugüne kadar AK Parti bayrağı yere düşmesin' diye, geceli gündüzlü mesai harcamış tüm teşkilat mensuplarına, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir arkadaşımız, ayrı ayrı mücadeleye omuz vermiş, 'Benim ismim yaşasın' diye değil, 'Memleket kalkınsın', 'Ülke büyüsün' diye gayret etti" dedi.

İzmir'de yakalanan olumlu hava ve birlik beraberlik tablosunun önemine değinen Kandemir, "Allah'ın izniyle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. İzmir'deki ilçelerdeki bu havadan çok mutlu oldum. Kerem Ali Başkan bu işe ruhunu koymuş bir başkan. Ben İnanıyorum ki, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'nin riyasetinde İzmir'de yakılan ateşle, bu dönem muazzam bir eser ortaya çıkaracağız. Bugün gördüğüm ateş harlanır, tüm Türkiye'yi ısıtır. 7'nci Olağan kongremiz sürecinde; birliğimizi, kardeşliğimiz, beraberliğimizi derinleştirelim. Omuz verdiğimiz davamızı güçlendirelim, Türkiye'mizi büyütelim diye arzu ediyoruz" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir evlat çıkar, o evlat nefes aldırır size. ve sonra bir hikaye yazılmasına vesile olur. Bizim öykümüz de biraz böyle. Recep Tayyip Erdoğan diye, yiğit bir adam, tüm o karşıdan kurulmuş tuzaklara rağmen, ayağa kalktı ve milletçe nefes aldık. Bugün sadece Türkiye'de değil, yeryüzünde insanlığın vicdanın sesi haline geldik. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın diliyle, itirazıyla ve sesiyle. Dün Türkiye'de sesleri çıkmayan mazlumların mücadelesini verirken, bugün yeryüzündeki mazlumların mücadelesini verir hale geldik. Biz istikametimizi milletten alırız. Koşup birileri gibi, yabancı ülkelerin büyükelçileri ile kafa kafaya vermeyiz. 'Zor olanı geride bıraktık. 2020 ve 2021, Türkiye'nin yılı olacak."

'MİLLETİMİZİ SEVİNDİRMEZ'

AK Parti'nin başarısının birlik ve beraberlik içinde olmayı başaran teşkilatlarının başarısı olduğunu dile getiren Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ ise, şöyle konuştu:

Türkiye inşallah bundan sonra nice 17 yıllar daha AK Parti iktidarları tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti kadroları, Türkiye'nin her köşesinde hizmetleri, heyecanla sürdürüyor. İçimizden geçmiş dönem bakanlık yapmış isimler, yeni bir siyasi oluşum içine girmiş olabilirler. Bunlar, AK Parti'ye gönül vermiş, 17 yıldır AK Parti'yi oyları ile hizmet etmesini sağlamış milletimizi sevindirmez. Bunlar, kimi sevindirir? Bugüne kadar bu hizmet etme yolculuğunda ayağımıza taş değdirmeye çalışan, tekerleğin önüne takoz olmaya çalışanları sevindirir. Son kritik süreçlerdeki tavır ve davranışlara bakacak olursanız, kimin bu ülkenin menfaati, bu milletin menfaatinden yana olduğunun, kimilerinin ise birilerinin talimatı ile aynı yerde buluştuğunu görürsünüz. Seçim öncesi söyledik, daha önceki yıllarda, hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek siyasi partiler bir araya geldiler. Bunun sebebi ne olabilir? Bir Libya'ya baktığınızda bile sebebini görebilirsiniz. Mesele Libya, ya da Libya'da olmak değil. Doğu Akdeniz'deki haklarımız savunmak ve devam ettirmek. Mesele Suriye'de olmak değil. Mesele buradaki hakkımızı ortaya koymak. Yerli ve milli olanlar ile yerli ve milli olmayanların mücadelesi var önümüzdeki süreçte. Daha çok çalışacağız. İzmir'deki tüm teşkilatımıza, sizin kardeşiniz olarak çok güveniyorum."

'ALANDAN ÇIKMIYOR, EVİMİZE GİRMİYORUZ'

31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti İzmir teşkilatlarının giderek artan bir motivasyon sergilediğini ve hiç ara vermeden alan çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "31 Mart'tan sonra durmadık, yorulmadık. Seçimler bitti, biz çalışmalara devam ettik. Alandan çıkmadık, eve girmedik. Her ilçemizdeki AK Noktalarımızla halkımızla buluşuyoruz, yeni üyeler yapıyoruz. 21 bin üyemizi tek tek ziyaret ettik. Sandık bazlı çalışmalarımızı yürütüyoruz. 'İzmir buluşmaları' adında bir çalışma başlattık. İlk önce siyasi parti il başkanları ile buluştuk, ardından STK başkanları ile buluştuk ve buluşmaya devam ediyoruz. İzmirlileri dinliyoruz, istişare ediyoruz. Siyaset Akademisi katılımlarında İzmir olarak rekor kırdık, bin 116 kişi ile birinci olduk. Bu çalışmaları hep birlikte 30 ilçede yaptık. Biz biriz, beraber İzmir'iz. İzmir'de bu dönemde en yüksek başarıyı yakalayacağız ve Türkiye'de lokomotif ili olacağız. Yorulmadan, durmadan çalışacağız. Ne zamana kadar? 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek oyu İzmir'den çıkarıncaya kadar. Arkasından 2024'te, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçeleri kazanıncaya kadar yorulmadan çalışacağız. Seçmenin oyunu almadan, İzmirlilerin gönlüne gireceğiz. Gönlüne girmek için de alanda olacağız, İzmirlilerin hep yanında olacağız. Çünkü biz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat mensuplarıyız. Onlara layık olmaya çalışacağız" dedi.