AK Parti'li Dağ: Seferihisar Belediyesi'nin 150 Milyon TL Borcu Var

Kaynak: DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'millet ittifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer'in başkan olarak görev yaptığı Seferihisar Belediyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dağ, "Tunç Soyer, Seferihisar Belediyesi'nin geçmişten gelen 20 milyon liralık borcunu bahane ederek, birçok satış gerçekleştirdi. Satışlar yapıldıktan sonra borçlar bitmemiş aksine Seferihisar Belediyesi'nin borcu gün geçtikçe artmıştır. 20 milyon olan borç, bugün 150 milyon TL civarında" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda, basın toplantısı düzenledi. 'Millet ittifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer'in başkan olarak görev yaptığı Seferihisar Belediyesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "Tunç Soyer, göreve geldiğinde Seferihisar Belediyesi'nin 20 milyon lira toplam borcu bulunmaktaydı. Soyer, bu borçları bahane ederek, 2010 yılından itibaren büyük ve küçük satabileceği birçok taşınmazı satışa çıkardı. Üzerinde 5 yıldızlı bir otel bulunan 52 bin 183 metrekarelik arazi, aynı şirkete 14 milyon 200 bin liraya satıldı. Meşhur Ekmeksiz Plajı, kent meydanına bir park yapılması sözü alınarak Kazak yatırımcılara satıldı. Bu alan 400 bin metrekare büyüklüğünde, değer biçilemeyen, tek başına Seferihisar'ın tüm borçlarını kapatabilecek kadar değerli ve bugün için en az 200 milyon lira edeceği söylenen bir arazi. Tek başına Seferihisar Belediyesi'nin tüm borcunu kapatacak, üstüne de birçok yatırımlar yapılmasını sağlayacak bir arazi. Kaç paraya satıldı biliyor musunuz? Bunu ben değil, Tunç Soyer açıklasın" diye konuştu.'KİRALAMA HAKKINDAN PAY ALINMADI'Seferihisar Sığacık'ta bulunan, Eşek Adası olarak bilinen 28 bin metrekarelik adanın, 2012 yılında 1 milyon 350 bin lira gibi bir fiyata satıldığını kaydeden Dağ, "Tamamı Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde bir otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik arazi, 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete satıldı ve kiralama hakkından pay alınmadı. Buranın şu an için değerini bölgede yaşayanlara sorduğumuzda ne cevap alıyoruz biliyor musunuz? Onların tabiriyle 'Ölüsü 120 milyon eder' yani 6 katı" dedi.Seferihisar'da 120 bin 642 metrekare alana sahip arazinin, bir gayrimenkul şirketine 15 milyon 70 bin liraya satıldığını dile getiren Dağ, "Buranın ederi şu an en az 150 milyon TL. Ayrıca 10 bin 364 metrekare alana sahip arazi, gayrimenkul şirketine 1 milyon 750 bin liraya satıldı. Burası ise benzer şekilde satış değerinin 10 katı değerde bir arazi. 42 bin 278 metrekare alana sahip arazi başka bir şirkete 3 milyon 400 bin liraya satıldı. 22 Mayıs 2013 tarihinde 121 bin 612 metrekare alana sahip arazi 19 milyon 863 bin liraya satıldı. 2 bin 468 metrekare alana sahip arazi 1 milyon 572 bin liraya satıldı" diye konuştu.'HİZMET OLMADIĞI GİBİ BORÇ DA KATLANARAK ARTMIŞ'Tunç Soyer'in satışlarla ilgili televizyon kanalında yaptığı açıklamayı da izleten AK Parti'li Dağ, bu arazilerin, Seferihisar Belediyesi'nin 2010- 2018 yıllarında yaptığı önemli satışların bazılarından olduğunu söyledi. Dağ, "Bu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar, satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmış olmasıdır. Görüldüğü üzere Tunç Soyer satışını yaptığı arazilerle Seferihisar'ın kuş gibi hafifleyeceğini ve uçacağını ifade ediyor. Tunç Soyer Seferihisar Belediyesi'nin geçmişten gelen 20 milyon liralık borcunu bahane ederek birçok satış gerçekleştirdi. Maalesef satışlar yapıldıktan sonra da bu borçlar bitmemiş aksine Seferihisar Belediyesi'nin borcu gün geçtikçe artmıştır. O gün 20 milyon olan borç bugün 150 milyon TL civarındadır. Bu satışlardan gelen 10 milyonlarla Seferihisar'a bir hizmet yapılmış olsaydı bugün burada bunları konuşuyor olmazdık; ancak ortada hizmet olmadığı gibi borç da katlanarak artmıştır" dedi.'BELEDİYELER KANUNU'NA AYKIRI'AK Parti'li Dağ, Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve Akkum Sırtlan Çukuru mevkisinde bulunan 87 ada 21 parselde kayıtlı 65 bin 229 metre kare alanın, 1990 yılında Güneş Turizm'e; şirketin yüzde 7'sinin Tunç Soyer'e, kalanın ise ailenin çeşitli fertlerine ait olan şirkete 41 yıllığına kiralandığını da kaydetti. Dağ, "Bu kiralamada herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir; ancak şöyle bir durum var ki Tunç Soyer, 2010 ve 2012 yıllarında yani belediye başkanı olduğu süre içerisinde, o yıllarda kendisinin de hissesi bulunan Güneş Turizm'in kira bedeli belirlenme toplantısına encümen başkanı olarak katıldı. Bu durum 'Belediyeler Kanunu'na aykırı olmak ile beraber etik de değildir. Soyer'in bu toplantılara encümen başkanı sıfatı ile katılması kendi vicdanını hiç mi yaralamamıştır" diye konuştu.AK Parti'li Dağ, "Seferihisar'da 20 milyon olan borç bugün 150 milyon TL civarındadır. Güneş Turizm'in yüzde 7'sinin Tunç Soyer'e ait olmasına rağmen Soyer, belediye başkanı olduğu süre içerisinde ibraz ettiği mal beyanlarında bunu belirtmemiştir. Seferihisar Belediyesi ile organik bir ticari ilişki içeresinde bulunan bu şirketteki ortaklığını Tunç Soyer neden gizleme ihtiyacı duymuştur."'KENDİSİNE VE AİLESİNE MENFAAT SAĞLAMAK İÇİN Mİ KULLANDI?'Seferihisar Belediyesi'nin, 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda 1,2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandığını, bu destekle yapılması planlanan Et Entegre Tesisi ve Soğuk Hava Deposu projelerinin bulunduğunu kaydeden Dağ, "2018 yılının Ocak ayında belediye tarafından bir ihale gerçekleştirildi. İhaleye göre Ulamış köyünde bulunan 6 bin 593 metrekarelik bir arazi, üzerine et entegre tesisi kurulması için kiraya verildi. 10 yıl süre ile kullanım hakkı bir kooperatife verilen bu arazinin aylık kira bedeli 250 lira olarak belirlenmiştir. Bu ihaleyi kazanan kooperatifin başkanlığını Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yürüttüğünü biliyoruz. Belediyeye ait kamu arazisinin, belediye başkanının eşinin başkanlığını yürüttüğü Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 250 lira gibi komik bir kira belediyle kiralanması neyi ifade etmektedir? Tunç Soyer, devletten aldığı ödeneği ve belediyenin arazisini kendisine ve ailesine menfaat sağlamak için mi kullanmıştır?" diye konuştu.'İZMİR ÜZERİNDE OYNANAN TEHLİKELİ OYUN NE?''Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dağ, "Mansur Yavaş hakkında sahte senet konusu gibi onlarca konu varken, bu adayla ilgili ne yazık ki bu şehirde sadece biz konuşuyoruz. CHP'nin içinde de eminim bu durumu bilip de endişe içinde olan siyasetçiler bulunmaktadır. Ben buradan, aday olmama kararına rağmen Soyer'in CHP'nin İzmir adayı olacağı söylentilerini duyar duymaz alelacele Ankara'ya giden ve sonrasında aday adaylığını açıklayan Aziz Kocaoğlu'na daha önce birçok kez sorduğum gibi tekrar sormak istiyorum. Sayın başkan; tekrar aday olma sebebiniz sorulduğunda neden 'Tehlikeli bir oyun oynanıyor, yapmam gerekeni yaptım' şeklinde bir cevap verdiniz? Bu tehlikeli oyun nedir? Aziz Kocaoğlu bu şehre günahıyla sevabıyla 15 yıl hizmet etti, 5 gün sonra artık İzmir büyükşehir belediye başkanı olmayacak. Kendisine istirham ediyorum, rica ediyorum; cevabını bilmeye tüm İzmir'in hakkı olduğu bu soruyu lütfen cevaplasın. İzmir üzerinde oynanan bu tehlikeli oyun nedir?" dedi.'KOCAOĞLU'NUN İZMİRLİLERE BORCU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'Gazetecilerin "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu ile özel konuşmalarınızda bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı?" sorusu üzerine Hamza Dağ, "Özel konuşmalarımız zaman zaman oldu. Bunları paylaşmanın etik olmadığını düşünüyorum. Kamuoyuna yansıyan açıklamalar üzerinden konuşuyorum. 'İzmir üzerinde tehlikeli oyunlar var' dedi. Bu oyun nedir? Arazi satışlarıyla mı alakalı? Aziz bey bu konularda bizden daha bilgili. 15 yıl gibi bir süre İzmir'e hizmet etti, Kocaoğlu'nun İzmirlilere borcu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.'31 MART'TA BÖYLE BİR NETİCE OLMAYACAK'CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerinde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bulunduğuyla ilgili daha önce açıklamalar yaptığı hatırlatılarak, seçilmeleri halinde bu kişilerin yerine kayyum atanıp, atanmayacağı sorulan AK Parti'li Dağ, "Onlar daha sonra değerlendirilir. 31 Mart'ta böyle bir netice söz konusu olmayacak. Demokrasiye hepimiz inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı anayasaya, hukuka göre yapıyoruz. AK Parti hukuktan hiçbir zaman çıkmamıştır, bundan sonra da çıkmaz zaten" diye yanıt verdi.- İzmir