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AK Parti'li Ekinci depreme canlı yayında yakalandı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi.

25.01.2020 00:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:27AK Parti'li Ekinci depreme canlı yayında yakalandı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem 'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.



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Kaynak: DHA

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