AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya: "Çok daha güçlü bir Türkiye var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Artık her açıdan daha özgür, gerçekten daha huzur ortamı olan ve öz güveni yüksek bir Türkiye var. 2002 öncesiyle kıyasladığımızda çok daha güçlü bir Türkiye var." dedi.Kaya, Van'daki otelde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, hak ve özgürlükler alanında halkın uzun zamandır beklediği değişimleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Doğusu ile batısı arasında gönül köprüleri kurulmuş bir ülkenin evlatları olarak birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:"Toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak her türlü ayrımcılığa, etnik ve bölgesel milliyetçiliğe şiddetle karşı çıktık. Birileri özellikle etnik ve bölgesel milliyetçilik üzerinden bizleri bölmeye çalıştı ama bunun karşısında yer aldık. Artık her açıdan daha özgür, gerçekten daha huzur ortamı olan ve öz güveni yüksek bir Türkiye var. 2002 öncesiyle kıyasladığımızda çok daha güçlü bir Türkiye var.""Artık Kürtçe propaganda bile yapılabiliyor. Televizyonlarımızda herkes kendi kimliğini özgürce ortaya koyabiliyor. 2002'den önce bu coğrafya çok acılar çekti." diyen Kaya, artık bu sıkıntıların aşıldığını vurguladı.Kaya, Türkiye'nin terörle mücadelesine değinerek, şunları kaydetti:"Başımızda bir terör belası var. İnşallah milletimizin de desteğiyle terör belasını hep birlikte defedeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla Barış Pınarı Harekatı'yla yanı başımızdaki terör koridorunu bertaraf ettik. İnşallah bu mücadeleyle Suriyeli kardeşlerimiz, büyük bir kısmı güvenli bölge oluşturularak kendi vatanlarına dönebilecek. Batı medyası özellikle operasyon sırasında çok ciddi bir manipülasyon yaptı. Sanki bu operasyon Kürt kardeşlerimize yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar.Sınır ötesinde terör örgütü PKK, YPG ve PYD ile mücadele ettik. Terör ve Kürt kelimelerinin asla ve asla yan yana gelmesini istemiyoruz. Bu, bizlere hakarettir ama maalesef terör örgütü bilinçli olarak bu kara propagandayı yaptı ve yapmaya da devam ediyor."Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin partinin il binası önünde sürdürdüğü nöbete de değinen Kaya, "Bu annelerimiz biliyorlar ki evlatlarını kandıran, dağa kaçıranlar o binadalar. O anneleri yalnız bırakmayalım. Hangi anne evladının eline silah alıp bir yalanın peşine düşmesini, ziyan olmasını ister ki. Umarım o anneler en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar." şeklinde konuştu.Kaya, konuşmasının ardından kentteki sivil toplum örgütü temsilcilerini dinledi.