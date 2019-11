AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya: "Yoksullukla mücadelede en başarılı ülkeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye 'nin son 15 yılda yoksullukla mücadelede en başarılı ülke olduğunu belirterek, "Yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğumuzu Dünya Bankası 2018 raporunda teyit etti." dedi.Kaya, Van'da bir otelde gerçekleştirilen "AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana sosyal politikalara büyük önem verdiğini belirterek, sosyal politikalar merkezine insanı koyduklarını ifade etti.Kaya, "Müreffeh toplum hedefine ulaşılması için atılan her adım gibi mağdurlara, mazlumlara, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine dokunan her konuda da çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde yoksullukla mücadelede, özellikle uluslararası arenanın da hakkımızı teslim ettiği bir başarıyı yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak ekonomi alanında sağlanan büyümeyle birlikte sosyal yardımlara çok daha fazla mali kaynak aktarmış durumdayız. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı başardık." diye konuştu.Devletin şefkat elini 3 buçuk milyon haneye ulaştırdıklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve engellilere yeni bir kapı açarak onlara dokunmayı sağladıklarını belirten Kaya, ülkede yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.Kaya, "2018 Dünya Bankası raporunda Türkiye, son 15 yılda yoksullukla mücadelede en başarılı ülke olmuş durumda. Yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğumuzu Dünya Bankası 2018 raporunda teyit etti. Dolayısıyla gerçekleri vatandaşlarımız arasında dolaşırken de görüyoruz. Ama gerçekleri çarpıtmak isteyenlere de uluslararası raporlardaki ispatlarla çok güçlü cevaplar verebiliriz." diye konuştu.İstihdam dostu sosyal yardım modellerine öncelik vermek gerektiğini anlatan Kaya, sosyal yardım alan hanelerde yaşayan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdamı halinde bir yıl süreyle işveren sigorta priminin devlet tarafından üstlenildiğini ve gerekli düzenlemeyi yaptıklarını vurguladı."İnanç ve kültür değerlerimizde şiddete asla yer yok"Türkiye'de özellikle kadına yönelik şiddet konusuyla ilgili toplumsal farkındalık ve hassasiyetin arttığını belirten Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:"Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, dünyanın diğer ülkeleri için de önemli bir problem alanıdır. Kadına şiddet, sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir konu değil. Bu, hepimizin sorunu. Zira inanç ve kültür değerlerimizde şiddete asla yer yok. Bu nedenle, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın yanı sıra teşkilatlar olarak da 'kadına şiddetle mücadele hepimizin meselesidir' anlayışıyla hep birlikte mücadele etmeliyiz."AK Parti hükümetleri döneminde bu mücadele için önemli yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Kaya, "Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza bağlı neredeyse her ilde kurulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri ile şiddetle mücadele için ciddi bir kurumsal yapı ve kapasite oluşturduk." diye konuştu.Çocukların eğitimi ve sağlığı için de çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaya, devlet koruması altındaki çocukların artık koğuş türü yurtlarda değil, ev ortamında yaşamaya başladığını söyledi.Engelliler için de büyük gelişmeler kaydettiklerini, bu kapsamda ağır engelli ve yaşlıların aileleriyle kalmalarına imkan sağlayan evde bakım desteği uygulamasını 2007 yılında hayata geçirdiklerini anımsatan Kaya, engellilerin istihdamı için de önemli mesafe aldıklarını belirtti.AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da sosyal devlet anlayışı gereği toplumdaki herkese dokunan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, kentte sosyal ekonomik destek adı altında 5 bin vatandaşa çeşitli yardımlar yaptıklarını kaydetti.Toplantıya, AK Parti milletvekilleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ve Doğu Anadolu Bölgesindeki AK Parti İl Teşkilat mensupları da katıldı.