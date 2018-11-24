AK Parti'li Gençler Öğretmenlerini Unutmadı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:20



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:20

AK Parti Kaman Gençlik Kolları üyesi gençler, ilçede ikamet eden emekli ve çalışan öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmen ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen AK Parti Kaman Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baş, öğretmenlerin bir gün değil, her zaman hatırlanması gerektiğini dile getirdi.Kaman'ın ülke genelinde en önemli eğitim merkezlerinden birisi olduğunu da hatırlatan Baş, şöyle konuştu:"İlçemizin bu başarısında hiç kuşku yok ki en büyük pay değerli öğretmenlerindir. Umuyoruz ki Kaman'da bu değerli öğretmenlerimizle beraber yetişecek başarılı gençlik ülkemizin 2023, 2071 hedeflerine ulaşmasındaki temel taşlar olacaklardır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit olan öğretmenlerimiz, emekli öğretmenlerimizin ve hizmet vermeye devam eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, önceki dönemlerde Kaman Belediye Başkanlığı görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden emekli öğretmen Turgut Aslan'ın da kabrini ziyaret ederek mezarına karanfil bıraktı.