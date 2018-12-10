AK Parti'li Gençlerden Anlamlı Davranış

AK Parti Avcılar Gençlik kolları üyeleri 3 gün boyunca 'Bir damla da bizden olsun' diyerek Türk Kızılay'ına destek verdi. Avcılar Merkezinde kurulan kan toplama merkezine giden yüzlerce genç 3 gün boyunca kan vererek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının organize ettiği 'Bir damla da bizden olsun' kan kampanyasına Avcılar gençlik teşkilatı büyük destek verdi. Avcılar ilçe sorumlusu Oğuz Kaan Yazıcı'nın da destek verdiği kampanya ile alakalı açıklama yapan AK Parti Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Ergen, Kızılay'ın yürüttüğü kampanyaya destek vermek istediklerini belirtirken, kanın ihmal edilemeyen bir ilaç olduğunu söyledi.

Kan bağışının öneminin farkında olduklarını kaydeden Ergen, "Çaresiz kalmış insanlara yardımcı olabilmek amacıyla düzenlenen bu kampanyaya destek olduk. Burada yapılan kan bağışlarıyla, ihtiyaç sahibi kişilerin derdine derman olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yarın bize veya bir yakınımıza kan ihtiyacı olabilir. Bunun için halkımızın kan bağışına daha fazla önem vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Bir damla da bizden olsun'

"Biz millet olarak, her zaman mazlumun yanında, masumun yanında olduk. En önemli insani değerimiz;merhamettir, vicdandır. Bu milletin yüreği, koşulsuz dayanışma için çarpar. Bunun en güzel örneğini bu türlü kampanyalarda görüyoruz. Bu vatanı kanıyla, canıyla cennet yapmıştır. Kanını, canını birbiriyle paylaşan bir milletin düşmanı ise ağzının payını almaya mahkûmdur. Avcılarlı genç kardeşlerimizin duyarlılığını söylemeye ise gerek yok. Her zaman hazır gençlerimiz; vatanı ve bu vatanı vatan yapan değerler söz konusu olduğunda, dayanışma ve birlik beraberlik gerektiğinde hep öncüdür." dedi.