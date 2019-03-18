AK Parti'li Gülaçar: "Çanakkale'de Ümmet Vardı"

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AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya tepki göstererek, "Çanakkale'de ümmet vardı" dedi.Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Çanakkale'de Kürt yok, Yahudi var, Rum var" sözlerine tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Birilerinin Çanakkale'de onlar vardı, şunlar yoktu demelerine bakmayın. Çanakkale'de ümmet vardı. Rahmetli annemin dedesi Gazi Abdurrahman Acar, ümmetin Kürt evlatlarından sadece biriydi. Van'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Mardin'den giden binlerce insanımızı görmezden gelmek ya cahilliktir ya da art niyettir. Bugün de ümmet olarak Türkiye'de, Suriye'de ve hatta Yeni Zelanda'da birlik gösterirsek, tıpkı Çanakkale'deki gibi küffara diz çöktürürüz. Bir kez daha şanlı Çanakkale ehline selam olsun" dedi. - VAN