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AK Parti'li Gülaçar'dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:34
AK Parti'li Gülaçar'dan Berat Kandili mesajı
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Asman Nuri Gülaçar, yayımladığı mesajda, "Berat bir suçtan aklanmaktır. Temize çıkmaktır. Tam da evimize çekildiğimiz bugünler, hatalarımızdan beraat etmek için iyi bir fırsat olabilir. O halde şimdi tevbe vakti. Rabbimize yakınlaşıp, nefsimizi hesaba çektiğimiz, günahlarımızdan beraat ettiğimiz bir gün olsun inşallah. Rabbimiz bizleri bazen varlıkla, bazen yoklukla, bazen sağlıkla bazen de hastalıkla imtihan eder. Şimdi de bütün alemi bir virüs ile imtihan ediyor. Bütün dünya düzenini değiştiren, bütün dünya milletlerini tedirgin eden bir virüs var ortada. Gözle görünmeyen, elle tutulmayan, henüz tedavisi bulunmayan. İşte 2020 yılında payımıza düşen imtihan, bir virüs. İmtihandan ders çıkarıp heybesini dolduranlara ne mutlu. Hayatını evine sığdırıp, kendisi için, ailesi için, toplumumuz için evde kalanlara ne mutlu. İmtihanın ağırlığı üzerimizde iken Allah'ın bize lutfettiği bu üç aylarda, bu güzel gecede, günahlarımızdan arınıp, evimizi cennet yuvasına çevirmek bizim elimizde. Unutmayın ki hayatın eve sığması; evin lüks olması veya metrekaresinin büyüklüğü ile alakalı değildir. Sadece huzurla alakalıdır. Nice büyük evler insana cehennem çukuru gibi gelir. Nice tek göz evler insana cennet yuvası gibi gelir. Huzurumuz baki olsun. Bu vesile ile lütfen dualarımızda bu zor günlerde en ön cephede ter döken sağlık çalışanlarımızı ve evine helal ekmek getirmek için çalışan tüm kardeşlerimizi unutmayalım. Tedbirimiz ve tevekkülümüz bütün virüslerden büyüktür" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Kandili, AK Parti, Van, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti'li Gülaçar'dan Berat Kandili mesajı - Haberler

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