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AK Parti'li Gülaçar'dan Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

08.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:10 AK Parti'li Gülaçar'dan Mevlid Kandili mesajı
AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Osman Nuri Gülaçar, yayımladığı mesajda, "Asrı cehaletten, asrı saadeti çıkaran ve 14 asırdır nuruyla yolumuzu aydınlatan Sevgili Peygamberimizin doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid-i Nebi, hepimiz için yeniden Alemlere rahmet biricik Peygamberimizi hayatımıza önder ve örnek alma fırsatı olması duası ile. Mesajı hala dipdiri olan, cehalet toplumundan saadet toplumunu çıkarmış, İslam toplumunu inşa etmiş Sevgili Peygamberimizin bugün veladetinin yıldönümü. Alemlere rahmet Sevgilinin önder ve örnekliği ile yaşama duasıyla. Rahmet ve merhamet timsali Peygamberimizin çağrısına bugün her zamankinden daha çok muhtacız. Mevlid-i Nebi vesilesi ile Alemlere rahmet Peygamberimizin çağrısını yeniden hatırlama ve hatırlatma duasıyla. Alemlere rahmet Peygamberimizin veladetinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi günümüzün bütün İslam alemine yeniden Peygamberi okumaya anlamaya ve örnek almaya vesile olması duasıyla. - VAN

Osman Nuri Gülaçar, Mevlid Kandili, AK Parti, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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