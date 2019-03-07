AK Parti'li Gürbüz: "Hem Tasarruf Hem İstihdam Sağlanacak"

Kaynak: İHA

AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, Elbistan'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte enerji potansiyeli yüksek bir bölge olduğunu belirterek, enerjinin bu sayede yatırıma dönüşeceğini söyledi.31 Mart yerel seçimleri öncesi ziyaret ve toplantılarını sürdüren Belediye Başkan Adayı Gürbüz, Elbistan'ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliği, enerji potansiyeli ve teşvik sisteminde 5. bölgede yer alması gibi özelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini ve yatırım yapılmasını engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması için mücadele edeceklerini dile getirdi.Güneş enerjisi santrallerini önemine değinen Gürbüz, "Elbistan bölgemiz yıllık almış olduğu güneş radyasyonu değerleri bakımından yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Güneş enerjisi santrallerinin, fiyat avantajının olması, sürdürülebilir enerji kaynağı olması, sınırsız, temiz ve depolanmasının kolay olması, bakım maliyetlerinin az olması ve doğal kaynaklardan elde edilen gelirin artmasına olanak sağlaması gibi faktörler göz önünde bulundurularak yatırımların yapılması için çalışmalar başlatacağız. TR 63 bölgesinde güneş enerjisi santralleri yardımıyla yıllık 6 MW'lık güç elde edilmektedir. 2023 hedefleri arasında bölgedeki üretimin 3000 MW' a yani 500 katına çıkarılması planlanıyor. Yapılacak olan planlamalar neticesinde bölgemize değer katacak olan projeler geliştireceğiz" dedi.Güneş enerji santralleri ile birlikte hidroelektrik santralleri hakkında açıklama yapan Gürbüz, bölgenin elinde bulundurduğu avantajları kullanarak, akarsulardaki suların boşa akmasını önleyerek akışın enerjiye dönüşmesini sağlayan, enerji üretimi sırasında çevreye herhangi bir atık bırakmayan, kuruldukları alanlarda istihdam ve kalkınmaya olanak sağlayan ve UNESCO ve Avrupa Birliği tarafından çevre dostu olarak kabul edilen enerji sistemin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunacaklarını belirtti.Elbistan'da doğan Ceyhan Nehri'nin büyük bir şans olduğunun altını çizen Gürbüz, "Nehrimiz 190 kilometrelik kısmının il sınırları içerisinde bulunması ve bu nehrin dar ve derin vadiler içinde akıyor olması hidroelektrik santrali yapımı için çok elverişli bir durum oluşturmuştur. İl sınırları içerisinde 39 adet HES bulunmaktadır. Bu HES'lerden elde edilen enerji toplam 1306 MW kurulu güce ulaşmıştır. Özel sektör yatırımcılarının kamu kurumları nezdinde ki, izin ve süreçlerinin koordine edileceği, iş ve yatırım ortamı ile ilgili fikir ve tecrübe paylaşımı yapılacağı, iş ve yatırım ortamının değerlendirileceği ve iyileştirileceği, yatırımcının ihtiyaç duyduğu kurumsal işbirliği ve veri tabanlarının hazırlanacağı bir yapının oluşturulması planlanmaktadır" dedi.Tarım ve hayvancılıkta büyük bir öneme sahip Elbistan'ın biyogaz teknolojisi organik kökenli katı artık maddelerden enerji elde edilmesine ve atıkların toprağa kazandırılmasına imkan verdiğini kaydeden Gürbüz, "Biyogaz tesisleri sayesinde üretilen enerji daha çok doğrudan ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır. Bölgemizde tasarlanacak olan projeler ile ucuz, çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağı olan, atık geri kazanımı sağlayan, insan sağlığını ve yeraltı sularını tehdit etmeyen ve üretiminden sonra atıklar yok olmayan ve çok değerli bir gübre haline gelen tesislerin kurulabilmesi için çalışmalar başlatacağız. Bölgede kurulması planlanan biyogaz tesisleri sayesinde hem tasarruf hem istihdam ortamı sağlanacaktır" diye konuştu.Yaklaşık 3.25 milyar tonluk rezervin bulunduğun Elbistan'da enerji havzasının istenilen seviyelere ulaşabilmesi için termik santrallerin hayati önem taşıdığını belirten Gürbüz, "Bölgede hatırı sayılır oranda istihdam ortamı oluşturması, ucuz elektrik üretimine olanak sağlaması, su buharı ile hareket sağlandığı için sınırsız elektrik üretme imkanı vermesi, kalitesiz olan kömürler kullanıldığı için tasarruf edilmesini sağlaması ve konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilmesi gibi başlıca özellikleri göz önüne alındığında, taşınabilir kömür sayesinde birçok yere kolaylıkla termik santral kurulabilir. Bizlerde bu bilinçle hareket ederek, bölgede işletme sayılarının artırılması için gerekli girişimlerde bulunulacağız. Termik Santrallerin çevre ve insan sağlığına olası olumsuzluklarını önlemek amacıyla teknolojik rehabilitasyon yatırımlarının artması için çalışmalara başlayacağız." dedi. - KAHRAMANMARAŞ