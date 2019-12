AK Parti'li Gürel'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yaptığı bir açıklamada, 2002'den bu yana engelli bireylerin birçok kolaylık elde ettiğini ve doğru bir sosyal politika anlayışı ile hareket eden AK Parti hükümetlerinin "Engelli Dostu" olduğunu söyledi.Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Yılmaz Gürel, AK Parti hükümetlerinin engellilerle alakalı çalışmalar yaptığını ve bugüne kadar bu konuda kayda değer onlarca kazanımın sağlandığına dikkat çekti. Gürel, aynı zamanda üyesi olduğu Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonunun da çok önemli bir vazife üstlendiğini ifade etti."Özel sektörde çalışan engelli sayımız 300 binin üzerinde"AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana her dönemde engelli bireylere pozitif ayrımcılık yaptığını sözlerine ekleyen Gürel, "Engelli vatandaşlarımız bizim hükümetlerimiz döneminde daha çok sosyalleşen, sivil toplum örgütlenmesinde güçlenen, kamu ve özel sektörde daha çok yer alan bir konuma kavuşmuştur. 2002 öncesinde ihmal edilen ve göz ardı edilerek verilmeyen birçok hakkı yasal prosedürler ve kanunlarda ciddi değişiklikler yaparak, mevcut yasaları günün gereksinimlerine göre güncelleyerek engelli bireylerimizin istifade edeceği bir hüviyet kazandırdık. Yüz binlerce engelli vatandaşlarımız için E-KPSS ve kura yöntemiyle istihdam alanları oluşturduk, kamu ve özel sektörde çalışan engelli sayımız 300 binin üzerinde. Yine eve hapsedilen engelli kardeşlerimize, bakıma muhtaç olan vatandaşlarımıza maaş bağlayarak hem mağduriyetlerini önledik hem de maddi olanaklarla sosyal hayata adapte etmeye çalıştık. Engel durumlarına göre bakım ve rehabilitasyon merkezleri, otistik ve işitme engelli bireylerimize okullar yapıldı. Son dönemlerde rapor alma konusunda yaşanan sıkıntıları bertaraf ettik, engellilerimizin kamu kurum ve kuruluşlarına erişimleri, kamusal alandan faydalanmaları noktasında hizmet ağında ciddi kolaylıklar sağladık" dedi."Sağlık, sosyal yaşam, eğitim, refah kalitesini daha da yukarıya çıkarmak"Gürel ayrıca Mecliste kurulan Araştırma Komisyonu çalışmalarının rapor aşamasına geldiğini, süreç boyunca ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, engelli federasyonları, dernekler, okullar, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, uzmanlar, engelli aileleri ve daha onlarca kişiyi dinlediklerini, komisyon toplantılarında yapılan sunumlarda gerekli tüm notları aldıklarını söyledi. Gürel, "Komisyonumuz uyum içinde bugüne kadar çok başarılı bir süreç yaşadı. Hiçbir detayı kaçırmadan, Down, Otizm, Serebral Palsi ve farklı birçok engel grubunda özel gereksinim duyan bireylerimiz için kurulan bu komisyon raporunu tamamladıktan sonra ilgili muhataplarına iletilecek. Bugüne kadar engelli bireylerimiz ile alakalı bizlerden desteklerini esirgemeyen ve yapılan birçok çalışmayı himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile de bu süreçte komisyon olarak görüştük. İlgili bakanlıklarla da istişare halindeyiz. Amacımız sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar yapılan çalışmaları aynı başarı ile devam ettirmek ve toplumun büyük bir kesiminin bizden beklentilerine cevap vermektir. İnşallah raporlama çalışmaları tamamlandığında geniş kapsamlı bir bilgilendirmeyi komisyon başkanımız yapacaktır. Temennimiz yasal düzenlemelerle özel gereksinim duyan bireylerimizin de sağlık, sosyal yaşam, eğitim, refah kalitesini daha da yukarıya çıkarmak ve onları mutlu ederken, onların hayatımıza kattığı renkleri, neşeyi, canlılığı ve masumiyeti paylaşmaktır" diye konuştu. - ANKARA