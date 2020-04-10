Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki yoğun bakım yatak sayısı hakkında açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki kamu ve özel hastanelerindeki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 52 olduğunu bildirdi.

10.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:46
AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki yoğun bakım yatak sayısı hakkında açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir 'deki kamu ve özel hastanelerindeki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 52 olduğunu bildirdi.
Dağ, yerel basında yayımlanan kentteki yoğun bakım yatak kapasitesine ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında "Birtakım ideolojik ve siyasi yapılardan eksik ve yetersiz bilgi alarak haber yapacağınıza keşke ilgili kamu kurumundan bilgi alsaydınız." ifadelerini kullanan Dağ, şunları kaydetti:
"Şu anda İzmir'de kamu ve özel hastanelerde, erişkin, çocuk ve yenidoğan olmak üzere 1904 yoğun bakım yatağı bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 52. Hastalıkla mücadelede çok önemli bir yeri olan ventilatör sayısında da herhangi bir sorun bulunmuyor. Kullanıma hazır ventilatörlerin yüzde 75'i şu an boş durumda bekletiliyor, ek olarak yedekte 204 adet ventilatör bulunuyor.
İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından olası her durum için gerektiğinde uygulanmak üzere planlar hazırlandı. İzmir müsterih olsun, yaşanılan bu süreç, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olmadan başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürütülecek ve neticelenecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Hamza Dağ, AK Parti, İzmir, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Haberler ›› Politika ››AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'deki yoğun bakım yatak sayısı hakkında açıklama Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:14: Samsun'da korona yasaklarına uymayanlara 34 bin 888 TL idari para cezası - Haberler 16:13: Kıbrıs'taki BM Barış Gücü askerinde koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:13: Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 16:13: Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm - Haberler 16:11: Çiftelerlerde Korona tedbirleri arttırıldı - Haberler 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler