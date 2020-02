AK Parti'li Hamza Dağ'dan Suriye açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İdlib 'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Orada birilerinin Türkiye 'ye karşı yapmak istedikleri hamleleri boşa çıkartmak için Cumhurbaşkanımız, kabinemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi bir mücadele içindeler. Bizler de inşallah onların her zaman yanında olduğumuzu dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.Dağ, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığınca Bornova Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla buluştu.Burada konuşan Dağ, zaman zaman değişik vesilelerle muhtarlarla bir araya geldiklerini ve bu programların verimli geçtiğini ifade etti.İdlib'de bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu dün iki askerin şehit düştüğünü anımsatan Dağ, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Hassas dönemlerden geçildiğine dikkati çeken Hamza Dağ, şunları söyledi:"Allah'ın izniyle orada birilerinin Türkiye'ye karşı yapmak istedikleri hamleleri boşa çıkartmak için Cumhurbaşkanımız, kabinemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi bir mücadele içindeler. Bizler de inşallah onların her zaman yanında olduğumuzu dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye, iç savaş başladığı andan itibaren hem iç savaşın siyasi anlamda çözülmesi hem de oradaki insanların mağdur olmaması noktasında dünyaya örnek olacak hamleler gerçekleştirdi.Türkiye'nin daha fazla mülteciyle karşı karşıya kalıp ciddi bir sosyal sorunla karşılaşması için bazı ülkelerin yapmış olduğu hamleler söz konusu. Dolayısıyla biz de buna fırsat vermeyeceğimizi her ortamda dile getirip oradaki insanların hakkını hukukunu savunacağımızı ifade ediyoruz. Bu konuda da atılması gereken adımları Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, kabinemiz ve oralarda aldıkları talimatla Silahlı Kuvvetlerimiz hayata geçiriyor."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davetİzmir'in sorunlarını bildiklerini ve bu anlamda çalıştıklarını vurgulayan Dağ, AK Parti olarak sorunları çözmek için gayret sarf ettiklerini anlattı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanan İzmir'deki Koyundere-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun ulaşımı rahatlatacağını söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yetkilileri de açılışa davet eden Dağ, şöyle konuştu:"Hafta içi Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı'nı İzmir Milletvekili olması hasebiyle bu açılışa davet etmişti. Ben de bir kere daha sizin aracılığınızla hem CHP Genel Başkanını hem de de CHP'nin İzmir milletvekillerini ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı İzmir'e faydalı olan bu hizmete davet etmek istiyorum. Yarın hep beraber coşku ve heyecanla bu açılışı gerçekleştirelim. Hep birlikte İzmir'de yaşayan 4,5 milyon vatandaşımızın ve yine İzmir'i ziyaret eden herkesin yararlanacağı bu hizmeti kazandırmanın gururunu yaşayalım diyorum."