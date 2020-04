AK Parti'li İbrahim Aydemir, sağlıkta dönüşümü değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: AA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Geldiğimiz noktada sağlık kadroları destan yazıyorlar." dedi.Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlık için dram ifade eden bir süreçten geçildiğini, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de bu sıkıntılı halin içinde yer aldığını söyledi.Sürecin, Türkiye açısından başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Aydemir, milletin sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin yüksek seviyede olduğunu anlattı. Aydemir, bunun nedeninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabinenin, muhkem duruşu olduğunu belirtti.Aydemir, koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıktığı dönemde durumun fark edilip gereken önlemlerin zamanında alınmasından kaynaklı bir başarının ortaya çıktığını vurguladı.AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemde, el atılan ilk alanın sağlık sistemi olduğuna işaret eden Aydemir, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, "Bundan sonra hastanelerde rehin olayı kalmayacak" dediğini, bu sözün bugüne kadar geçerli olduğunu kaydetti.Aydemir, "Geldiğimiz noktada sağlık kadroları destan yazıyorlar." ifadesini kullandı.AK Parti iktidarından önce vatandaşların sadece yüzde 65'inin sağlık sigortası kapsamında olduğunu belirten Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kaldı ki bunlar da sıhhatli bir sistem içerisinde değillerdi. Ücretsiz sağlık hayal dahi edilemiyordu. AK Parti iktidarı ile bu hayata geçti ve sağlık sisteminden milletimizin memnuniyeti çok büyük. Bugün hastanelerimiz 5 yıldızlı otel konforunda olunca o yıllara insanların zihinleri projekte olamıyor. O zaman dilimini yaşayanlar, bir yakınını ziyarete gittiğinde 8-10 kişinin bir arada yattığı koğuş sistemi ile muhatap olurdu. Koridorlarda bir tuvalet ve bir banyo bulunurdu. Şu anki sıkıntılı hal o dönemde yaşansaydı nasıl kaotik bir hal ortaya çıkardı bunu bir düşünmek lazım. Şu an tek yataklı odalarda hizmet verilme oranında yüzde 74 seviyelerine ulaşmışız. Bizden önce bu oran sadece yüzde 6 idi. O dönemde solunum cihazı 2 bin 200 civarındaydı. Geldiğimiz noktada 40 bin tek kişilik odalarımız var. Bütün bunlar, AK Parti'nin iktidar olduğu günden bugüne sağlık sahasındaki atılımlarının, çabalarının sonucu olmuştur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hem tabip olması hem de bu alanda iştigal etmesinden dolayı müthiş bir nüfuz etme yeteneği var. Süreci başarılı bir biçimde götürüyor. Kendisine minnettarız. Şehir hastaneleri, CHP'nin her fırsatta itiraz ettiği, bize dönük politika, propaganda yaptığı alandır. Bu bizim öngörülerimizin ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir haldir. AK Parti kurulmadan önce zihin haritasına, 'ülkeyi yönetirsem problemleri şu şu şekilde çözerim' diyerek kodlama yapan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Başarının biricik sahibidir. "Aydemir, daha sonra tüm insanlığı cenderesi altına alan salgın sürecinin bir an önce son bulması için dua etti.