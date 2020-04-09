Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti'li İbrahim Aydemir, sağlıkta dönüşümü değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Geldiğimiz noktada sağlık kadroları destan yazıyorlar.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
AK Parti'li İbrahim Aydemir, sağlıkta dönüşümü değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Geldiğimiz noktada sağlık kadroları destan yazıyorlar." dedi.
Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlık için dram ifade eden bir süreçten geçildiğini, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de bu sıkıntılı halin içinde yer aldığını söyledi.
Sürecin, Türkiye açısından başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Aydemir, milletin sağlık hizmetlerinden memnuniyetinin yüksek seviyede olduğunu anlattı. Aydemir, bunun nedeninin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabinenin, muhkem duruşu olduğunu belirtti.
Aydemir, koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıktığı dönemde durumun fark edilip gereken önlemlerin zamanında alınmasından kaynaklı bir başarının ortaya çıktığını vurguladı.
AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemde, el atılan ilk alanın sağlık sistemi olduğuna işaret eden Aydemir, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, "Bundan sonra hastanelerde rehin olayı kalmayacak" dediğini, bu sözün bugüne kadar geçerli olduğunu kaydetti.
Aydemir, "Geldiğimiz noktada sağlık kadroları destan yazıyorlar." ifadesini kullandı.
AK Parti iktidarından önce vatandaşların sadece yüzde 65'inin sağlık sigortası kapsamında olduğunu belirten Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaldı ki bunlar da sıhhatli bir sistem içerisinde değillerdi. Ücretsiz sağlık hayal dahi edilemiyordu. AK Parti iktidarı ile bu hayata geçti ve sağlık sisteminden milletimizin memnuniyeti çok büyük. Bugün hastanelerimiz 5 yıldızlı otel konforunda olunca o yıllara insanların zihinleri projekte olamıyor. O zaman dilimini yaşayanlar, bir yakınını ziyarete gittiğinde 8-10 kişinin bir arada yattığı koğuş sistemi ile muhatap olurdu. Koridorlarda bir tuvalet ve bir banyo bulunurdu. Şu anki sıkıntılı hal o dönemde yaşansaydı nasıl kaotik bir hal ortaya çıkardı bunu bir düşünmek lazım. Şu an tek yataklı odalarda hizmet verilme oranında yüzde 74 seviyelerine ulaşmışız. Bizden önce bu oran sadece yüzde 6 idi. O dönemde solunum cihazı 2 bin 200 civarındaydı. Geldiğimiz noktada 40 bin tek kişilik odalarımız var. Bütün bunlar, AK Parti'nin iktidar olduğu günden bugüne sağlık sahasındaki atılımlarının, çabalarının sonucu olmuştur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hem tabip olması hem de bu alanda iştigal etmesinden dolayı müthiş bir nüfuz etme yeteneği var. Süreci başarılı bir biçimde götürüyor. Kendisine minnettarız. Şehir hastaneleri, CHP'nin her fırsatta itiraz ettiği, bize dönük politika, propaganda yaptığı alandır. Bu bizim öngörülerimizin ne kadar sağlam olduğunu gösteren bir haldir. AK Parti kurulmadan önce zihin haritasına, 'ülkeyi yönetirsem problemleri şu şu şekilde çözerim' diyerek kodlama yapan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Başarının biricik sahibidir. "
Aydemir, daha sonra tüm insanlığı cenderesi altına alan salgın sürecinin bir an önce son bulması için dua etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında Haberler
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Google, çalışanlarına video konferans uygulaması Zoom’u yasakladı Haberler
Google, çalışanlarına video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı
Son dönemin popüler uygulaması Getir’in kuryesinde koronavirüs çıktı Haberler
Son dönemin popüler uygulaması Getir'in kuryesinde koronavirüs çıktı
Haberler ›› Politika ››AK Parti'li İbrahim Aydemir, sağlıkta dönüşümü değerlendirdi Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

16:20: Jandarma 66 kilogram kaçak tütün ele geçirdi - Haberler 16:14: Küçükçekmece'de korona şüphesi: 1 adam evinde ölü bulundu - Haberler 16:11: Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi - Haberler 16:07: POLİS GELDİ TIRAŞ YARIM KALDI - Haberler 16:07: İzmir'de sokak ortasındaki kavgada kan aktı - Haberler 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 14:53: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:12: Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı