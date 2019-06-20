20.06.2019 16:52
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AK Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması

AK Parti

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran seçimleri için hemşehrilerini ziyaret ederek partisinin adayına destek istiyor.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran seçimleri için hemşehrilerini ziyaret ederek partisinin adayına destek istiyor.

Özellikle Esenyurt ve Sancaktepe ilçelerine yoğunlaşan İrfan Kartal, bu iki ilçede ikamet eden Vanlı hemşehrileri ile bir araya gelmeye, çeşitli dernekleri ziyaret etmeye, STK temsilcileri ile görüşmeye devam ediyor. 'Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız' sloganı ile çalışmalarını yürüten Kartal, 23 Haziran seçimlerinde tüm İstanbul halkının partilerinin adayı olan Binali Yıldırım'ı İstanbul'a başkan yapacaklarını ve böylelikle İstanbul'un hizmete, yatırıma, istihdama ve büyümeye devam diyeceği hususunda şüphelerinin olmadığını ifade etti. - VAN
Kaynak: İHA
AK Parti, İrfan Kartal, Kartal, Güncel

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