AK Parti'li Işık: "Türkiye, savunma sanayisinde çok büyük bir devrim yaptı"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, son 5 ayda faizlerde 1.200 baz puan indirim sağlandığını belirterek, "Merkez Bankasının uyguladığı gerçekçi para politikası ve kamu bankalarının üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısı da bertaraf edildi." dedi."Robotlardan vergi alınması tartışılıyor"AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, partisinin, iktidarı devraldığı 18 Kasım 2002'den bugüne kadar ülkenin kronik hale gelen pek çok meselesini ele aldığını, risk alarak cesur adımlar attığını ve çok gayretli çalışmaların sonucunda da pek çok sorunu çözüme kavuşturduğunu dile getirdi.Belirsizlik dönemi ve yeni jeopolitik gelişmelerin hem Türkiye hem de insanlık için yeni tehditler, aynı zamanda da yeni fırsatlar sunduğuna işaret eden Işık, "Kötümserler her fırsatı tehdit, iyimserlerse her tehdidi fırsat olarak görürler. Türkiye'ye yakışan ihtiyatlı bir iyimserliktir. Öncelikle, bölgesel ve küresel risk ve tehditleri avantaja döndürmenin yollarını aramalıyız." ifadesini kullandı.Teknolojide baş döndürücü gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Işık, her sabah yeni, insan hayatını kolaylaştıran ancak zaman zaman da insanı dehşete düşüren buluşlara, keşiflerle uyanıldığını söyledi.AK Parti'li Işık, şunları kaydetti:"Teknoloji insanları birbirinden uzaklaştırırken, makinaları birbiriyle konuşturuyor. Artık, kas gücü gerektiren pek çok işi, gelişmiş robotlar yapıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde robotlar insanları ekmeğinden ediyor. Bundan dolayı da bazı gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin çökmemesi için insanın yerine çalışan robotlardan vergi alınması tartışılıyor. Yaşlılara hizmet verecek insansı robotlar tasarlanıyor. Uzuv kaybı yaşayan insanlara özel protezler kolaylıkla üç boyutlu yazıcılarda üretilip o uzvun yerine yerleştirilebiliyor. Beyinden gelen sinyali algılayarak komuta dönüştüren ve bu sayede pek çok engellinin normal bir hayat sürmesini sağlayan cihazlar üretiliyor. Otonom araçtan yük, silah, insan taşıyan insansız hava araçları, ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda ezberleri bozuyor. Bilgiye erişimin hem çok kolaylaşması hem de maliyetinin çok düşmesi, başta eğitim ve sağlık olmak üzere her alanda önemli imkanlar sunuyor.""Daha çok yolumuz var"Fikri Işık, geleceğin dünyasında var olmanın, iddialı olmanın tek yolunun bilim ve teknolojiyi tüketenler liginde değil, bilim ve teknolojiyi üretenler liginde olmaktan geçtiğini vurguladı.Partisinin iktidarı döneminde söz konusu alanlara çok ciddi yatırım yaptığını ve kaynak ayırdığını belirten Işık, "Bilim ve teknoloji alanında kıyasıya yarış sürerken yapılanları yeterli görmek çok büyük bir yanılgı olur, bedeli de ağır olur. Elbette almamız gereken daha çok yolumuz var." diye konuştu.Işık, üniversitelerdeki kalite sorununun henüz aşılamadığını dile getirerek "YÖK'ün bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz. G20 üyesi bir Türkiye, satın alma gücü paritesinde dünyanın 13'üncü ülkesi Türkiye ama dünyanın ilk 100, ilk 250, hatta bazı endekslere göre ilk 400'ünde bir tek Türk üniversitesi olmayan bir Türkiye. Bunun üzerinde hepimiz çok ciddi çalışmalıyız, düşünmeliyiz ve hep birlikte bu yüce Meclisin önderliğinde bir yüksek öğretim reformunu artık hayata geçirmeliyiz." görüşünü aktardı.Türkiye savunma sanayisinin durumunun, AK Parti iktidarının bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Işık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yılda Türkiye, savunma sanayisinde çok büyük bir devrim yaptı. Yüzde 24'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65'lerin üzerine çıkardı ve çok ciddi bir kalite artışı sağladı." ifadelerini kullandı.AK Parti'li Işık, 2020 yılı bütçesi ile yeni yılın hayırlı olması temennisinde de bulundu.