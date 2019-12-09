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AK Parti'li Kaçar: "Neler yapılabileceğini istişare ediyoruz"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, 31 Mart öncesi belediye olarak hangi sözler verilmişse bunların hayata geçirmesi ile ilgili bundan sora ne yapılabileceğini istişare ettiklerini söyledi.

09.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:18AK Parti'li Kaçar:
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, 31 Mart öncesi belediye olarak hangi sözler verilmişse bunların hayata geçirmesi ile ilgili bundan sora ne yapılabileceğini istişare ettiklerini söyledi.

Kaçar, ilçesindeki AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Genel başkanlarının talimatları ile kendi sorumluluk alanı olan bütün belediyeleri ziyaret ettiklerini belirten Kaçar, "Belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelerek mevcut yerel yönetimlerle ilgili durumların tespiti ve önümüzde süreçle ilgili neler yapılacağı ile projeleri hem yerinde görmek hem de bu konuda genel merkez olarak bir o şehrimize, ilçemize nasıl katkı verebiliriz konusunda yol haritası ortaya koymak adına bütün belediyelerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. AK Parti kurulduğu günden itibaren genel başkanımızın şahsında vatandaşımızın güveni ile yola çıkan ve netice alan bir harekettir. Biz 31 mart öncesi belediye olarak hangi sözleri vermişsek bunlar da ne durumdayız? Bunların hayata geçirmesi ile ilgili bundan sonra ne yapılabileceğini de hep birlikte istişare ediyoruz. Biz Kırıkhan'da yerel yönetimlere ne söz verdiysek bu süreç zarfı içerisinde en asgari söz verdiklerimizdir. Allah'ın izni ile burada belediye başkanımızın sözü teşkilatlarımızın sözü genel merkezin sözüdür. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Hatay genelinde büyükşehrin bazı keyfi uygulamalarından kaynaklanan bazı ilçelerimizde mağduriyetler olduğunu duyuyoruz. Buraya gelmeden önce Reyhanlı ilçemizdeydik. Büyükşehrin yapması gereken ve vatandaşın en temel ihtiyacı olan içme suyu ile ilgili alt yapı ile ilgili daha birçok problemin çözülemediğini gördüm. Çözüm noktasındaki sorunlara da sürekli zamana yayarak farklı yöntemler uygulandığını bir kez daha gördük" diye konuştu.

Daha sonra Kırıkhan Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'u makamında nezaket ziyaretinde bulunan Kaçar, burada basına kapalı olarak belediye meclis üyeleri ile birlikte toplantı yaptı. - HATAY

Kırıkhan, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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