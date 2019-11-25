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AK Parti'li kadınlar, 25 Kasım'da 'kadına şiddete dur' dedi

AK Parti Sinop Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü'nde, kadına şiddete dur demek için toplandı.

25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:31AK Parti'li kadınlar, 25 Kasım'da 'kadına şiddete dur' dedi
AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü'nde, kadına şiddete dur demek için toplandı.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı binasında toplanarak Sakarya Caddesi ve Atatürk Caddesi'nden yürüyüş yapan Kadın Kolları üyeleri, Uğur Mumcu Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Törende kadınlar, her türlü şiddete karşı turuncu çizgi çektiler.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve AK Parti'li İl Genel Meclis Üyesi Fatih Özçelik'in katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tekin Altınkök, "Bizler AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına seslerini duyurmak için toplandık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Şiddetin dini, inancı, kültürü veya milliyeti olmaz. Katliam her yerde katliamdır, kimse savunamaz ve sonuna kadar da katiller ile mücadele şarttır. "Zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı vardır." Sözüne uygun olarak biz Ak Kadınlar, yeryüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelede yer alacağımızı yineliyoruz, samimi olan her dayanışma çabasına da varız diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgi çekerek, "Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz" dedi. - SİNOP

AK Parti, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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