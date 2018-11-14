AK Parti'li Kadınlar Diyabete Dikkat Çekti

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:15



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:15

AK Parti Şırnak Kadın Kolları üyeleri, düzenledikleri etkinlikle diyabet hastalığına dikkat çekti.Dünya Diyabet Günü dolayısıyla parti binası önünde bir araya gelen kadın kolları, diyabet riskine dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, yaptığı açıklamada, diyabetin, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemde bozukluğa yol açabildiğini söyledi.Dünyada 45 milyon diyabet hastası olduğunu belirten Atan, diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğinde hasta sayısının artığını kaydetti.