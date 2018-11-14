AK Parti'li Kadınlar Diyabete Dikkat Çekti

AK Parti
'li kadınlar, diyabet riskine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.
AK Parti Karabük
İl Kadın Kolları, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Parti binası önünde toplanan katılımcılar, diyabet riskine dikkat çekmek için Kemal Güneş
Caddesi'nde yürüyüş yaparak, diyabetle ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu'nun önderliğinde düzenlenen yürüyüşe, İl Başkanı İsmail Altınöz de destek verdi.
AK Parti İl Başkanı Altınöz, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, son yıllarda diyabet hastalığında artış olduğunu belirterek, parti teşkilatı olarak buna dikkat çekmek istediklerini söyledi.
Dikkat edilirse diyabetle kliteli bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu ifade eden Altınöz, "Diyabet hastalığı kaliteli bir yaşam sürmemizi engelleyen bir hastalıktır. Biraz dikkat edilirse şeker hastalığı ile insanlar yaşamlarını devam ettirebilir. Tabi diyabete yakalanmamak için doktorlarımızın, uzmanlarımızın sağlıklarına halkımız daha dikkat etmesi lazım." dedi.
Karabük,Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:39