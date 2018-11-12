AK Parti'li Kadınlar Kan Bağışı Yaptı

AK Parti Ödemiş
İlçe Kadın Kolları üyeleri, kan bağışında bulundu.
AK Parti'li kadınlar, kan ve organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla parti binası önünde düzenledikleri kampanya ile Türk Kızılayı
Kan Merkezine kan bağışı yaptı.
AK Parti Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Asuman Karakayaoğlu, yaptığı açıklamada, kan ve organ bağışının iki önemli konu olduğunu belirterek, düzenledikleri kampanya ile kan bağışında bulunduklarını, yine İlçe Sağlık Müdürlüğünde de organ bağışı formu doldurarak, bu alandaki çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.
Yapılan kan ve organ bağışlarının hayat kurtardığını dile getiren Karakayaoğlu, şunları kaydetti:
"Bir gün bizler de hasta olabiliriz. Bir gün bizler de organ ve kan bağışına ihtiyaç duyabiliriz.Eşsiz bir bağış olan organ hastalara verilen en büyük armağandır. Kan ve organ bağışı yaparak hayat kurtarabiliriz. Kan bağışı aynı zamanda bize sağlık verir. Unutmamak lazım ki kan, acil değil sürekli birihtiyaçtır."
Etkinliğe katılan Ödemiş Belediye Başkanı MahmutBadem de AK Partil'i kadınların sergiledikleri sosyal sorumlulukla topluma örnek olduklarını ifade ederek, toplumda kan ve organ bağışının yaygınlaşmasını diledi.
Ödemiş,Ak Parti
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:29