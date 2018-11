AK Parti'li Kadınlar "Şiddete Karşı" Kamu Spotu Hazırladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:39



AK Parti Hatay Kadın Kolları Tanıtım Medya Birim Başkanlığı, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırladı.Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla AK Parti Hatay Kadın Kolları üyeleri kamera karşısına geçti.Yaptıkları video çalışmasıyla kadına yönelik şiddete karşı mesajlar yer alan 55 saniyelik kamu spotu hazırlayan kadın kolları üyelerine, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de destek verdi.AK Parti Hatay Kadın Kolları İl Başkanı Sara Gök, yaptığı yazılı açıklamada kadına yönelik şiddettin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddettin hala en yaygın şiddet biçimi olmayı sürdürdüğünü belirtti.Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu, dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini ve AK Parti olarak kadınlara yönelik her alanda hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gök, şunları kaydetti:"Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik her türlü şiddete karşıyız. Bu vesile ile AK Parti İl Kadın Kolları Tanıtım Medya ekibimizin farkındalık yaratmak için hazırladığı kamu spotu, büyük bir özveri ile hazırlamıştır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde insan onuruna yakışır bir yaşam için verilen mücadeleyi ortak olmak için hazırlanan kamu spotunda emeği ve desteği bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."