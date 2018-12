AK Parti'li Kadınlar Yerli Malı Haftası'nı Kutladı

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:19



AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları üyeleri Yerli Malı Haftası dolayısıyla "Ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" sloganıyla etkinlik düzenledi.AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Ak adınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında AK Parti Bilecik kadın Kolları üyeleri, Belediye Kültür Sitesi'nde açtıkları kermesle kendi yaptıkları gıda ürünlerini satışa sundu.Kermesi, Belediye Başkanı Nihat Can da eşi Nesrin Can ile gezere alışveriş yaptı. Can çiftine AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit eşlik etti. Belediye Başkanı Can , yaptığı açıklamada, 2023, 2053 ve 2071 hedefine ilerlerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatlarıyla ülkenin her noktasında, yerli üretim milli tüketim düşüncesini belediye olarak uygulayacaklarını belirterek, "Amacımız çocuklarımızı fast food gibi ürünlerle değil sadece öz yemeklerimizle eğiteceğiz. Herkes yerli üretime ve milli tüketime değer versin. Ülkemizin kalkınabilmesi için bu şarttır." dedi.AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nuray Demircioğlu da kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünleri satışa sunmak istediklerini ifade ederek, parti olarak destek verdiklerini söyledi.