AK Parti'li Kadınlardan "Diyabet" Yürüyüşü

AK Parti
'li kadınlar, diyabet riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yaptı.
AK Parti Düziçi
İlçe Kadın Kolları, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.
Refik Cesur Bulvarı'nda toplanan katılımcılar, diyabet hastalığı riskine dikkat çekmek için Atatürk
ve Demokrasi Meydanı
'na kadar yürüdü.
Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yiğit, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, diyabetin zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabildiğini belirtti.
Dünyada 425 milyon diyabet hastası yetişkin olduğunu aktaran Yiğit, şunları kaydetti:
"Diyabet açısından risk grupları belirlenip hastalığın ilerlemesi önlenmediğin de hasta sayısı artmakta başta kalp krizi böbrek yetmezliği göz sorunları ayak yaraları gibi etkileri görülmektedir. Bu yüzden farkındalık oluşturmak adına 14 Kasım'da Dünya Diyabet günü olarak kutlanmaktadır. Biz de AK Parti Düziçi Kadın Kolları olarak yaptığımız çalışmanın gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz."
Düziçi,Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:12