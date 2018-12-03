AK Parti'li Kadınlardan Engellilere Ziyaret

AK Parti Kızılcahamam
Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız
ve Yönetim Kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla engellileri ziyaret etti.
Yıldız ve beraberindekiler, ilçe merkezinde engelli bireye sahip ailelere ziyarette bulundu.
Engellilerle yakından ilgilenen Yıldız, ailelerle sohbet edip ihtiyaçlarını öğrendi.
Fatma Yıldız, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Kızılcahamam,Fatma Yıldız
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:57