AK Parti'li Kadınlardan Kadına Şiddete Karşı "Turuncu Çizgi"

25 Kasım 2018 Pazar 13:51

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü , "Biz kadın ve şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Çünkü çocuklarımızın zihin altlarına yerleşiyor bu kelimeler. Biz 'kadın' dendiğinde 'merhamet'in, 'şefkat'in, 'analık'ın ve 'dünyanın yarısı olma'nın vurgulanmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın kadının değerini bilerek yetişmesini istiyoruz." dedi.AK Parti İstanbul Kadın Kolları üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane Parkında bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki meydanda toplanan kadınlar, ellerinde turuncu uçan balonlar, "şiddetsiz iletişim", "kadın güçlenirse toplum güçlenir", "kadın Allah'ın emanetidir", "şefkat ve merhamette güneş gibi ol, hiddet ve asabiyete ölü gibi ol", "kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "dünyanın yarısı kadın" yazılı dövizlerle Saraçhane Parkı'na yürüdü.AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi anlamında farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini vurguladı.Açıklamayı 81 ilde eş zamanlı yaptıklarını dile getiren Döğücü, "Biz sadece kadına değil, dünyadaki bütün şiddet olaylarının karşısındayız. Bizim kadim kültürümüzde, geleneğimizde kadına el kalkmaz. Biz kadın ve şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Çünkü çocuklarımızın zihin altlarına yerleşiyor bu kelimeler. Biz 'kadın' dendiğinde 'merhamet'in, 'şefkat'in, 'analık'ın ve 'dünyanın yarısı olma'nın vurgulanmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın kadının değerini bilerek yetişmesini istiyoruz. Bütün beyefendilerden de ayrıca destek istiyoruz." dedi.Aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olduğunu vurgulayan Döğücü, AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini, kadına yönelik her türlü şiddete karşı "turuncu çizgi" çektiklerini belirtti.Döğücü, "Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadelelerle kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır. Birleşmiş Milletler , 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde, dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığına dikkat çekilirken AK Parti döneminde Türkiye 'de ilk kez 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi yasası Meclis'te kabul edilmiştir." diye konuştu.AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile adımlar attığını, her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yaptığını ifade eden Döğücü, kadınların birçok alanda özne ve aktör olarak varlık gösterdiğini, her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullandığını söyledi.Döğücü, kadınların bulundukları pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Kadınlar, hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararlarına olmadığının, ailesinin ve içinde yaşadığı toplumun da kazanımları olacağının bilincinde hareket etmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın 'Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir.' anlayışıyla gösterdiği özveriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte göstermemiz, bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır. AK Parti, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin, hepimizin partisidir. AK Kadınlar olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde, kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim."Kadınlar açıklamanın ardından dağıldı.