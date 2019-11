AK Parti'li kadınlardan şiddete karşı "turuncu çizgi"

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yaptı."Kadın, Allah'ın emanetidir", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "Dünyanın yarısı kadın" yazan turuncu renkte dövizler taşıyan katılımcılara çevredeki vatandaşlar da destek verdi.Etkinlikte okunan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:"Öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Parti'li kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz."Grup, açıklamanın ardından dağıldı.