AK Parti'li Kadınlardan Yerli Üretim Etkinliği

14 Aralık 2018 Cuma 14:02



14 Aralık 2018 Cuma 14:02

AK Parti Uşak Kadın Kolları üyeleri "AK Kadınlar Milli Üretir Yerli Tüketir ve Ekonomiye Destek Verir" kampanyası kapsamında kentte üretim yapan kadınlar için yerli üretim etkinliği düzenlendi.Uşak Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen kermeste kadınlar kendi el emekleriyle yaptıkları ürünleri vatandaşlara sattı.AK Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ekonomide söz sahibi olması gerektiğini söyledi.Kadın iş gücünün yok sayılmasının ekonomik kayba yol açacağını dile getiren Ertuğrul, şunları kaydetti:"Kadınların iş gücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında da önemli bir etken olacaktır. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlar, 1950'li yıllardan itibaren çalışma hayatında yer alıyorlar. Tüm dünyada olduğu gibi kadınların çalışma hayatına katılması ülkemizde de sanayileşmeyle birlikte artmıştır. İstihdam edilen kadınların yüzde 39,2'si tarımda, yüzde 45'i hizmetler sektöründe, yüzde 14,8'i de sanayi sektöründe çalışmaktadır. İmalat sanayinin bazı sektörlerinde kadınlar daha fazla çalışırken bazı sektörlerde neredeyse hiç yoklar. Giyim ve tekstil sektörlerinde çalışan her iki kişiden biri kadınken, sermaye yoğun ilaç, kimya, elektronik, beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörlerde kadınların varlığı oldukça azdır. Ekonomimizin güçlenmesi için kadınların iş gücüne katılması çok önemlidir."